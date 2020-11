vor 18 Min.

In Landsberg werden die stillen Örtchen knapp

Plus In Corona-Zeiten sind öffentliche WCs in Landsberg offenbar Mangelware. Auch die „nette Toilette“ ist gerade schwierig zu erreichen.

Von Julia Greif

Wer in Landsberg „mal muss“, konnte sich in normalen Zeiten zum Beispiel am Wegweiser „Die nette Toilette“ orientieren: Damit zeigten 15 Landsberger Gastronomen an, dass bei ihnen das stille Örtchen umsonst benutzt werden kann, auch, wenn man kein Gast ist. Diese Hinweisschilder gibt es seit September 2006 an Lokalen in der Landsberger Altstadt. Alternative: Man sucht eine öffentliche Toilette der Stadt auf. Doch wo sind die? Und wann sind die geöffnet?

Wohin bei einem gewissen Bedürfnis?

In Sachen „Nette Toilette“ ist derzeit noch nicht alles klar. Denn die Wirte haben durch den Teil-Lockdown nur noch Essen to go. Ist das auch das Aus für die (halb-) öffentlichen Toiletten? Eigentlich wäre das ja nicht schlimm, nur an Tagen, an denen, wie vergangenen Samstag, der ganze Peter-Dörfler-Weg voller Menschen ist, die dort ihre Getränke holen, da hat der eine oder andere schon mal ein gewisses Bedürfnis.

Was sagen die Wirte?

Wie sieht es in der Gastronomie aus? Valentina Hamberger, Inhaberin des Cafés Villa Rosa in Landsberg, hat zum Beispiel vor, demnächst Essen zum Abholen anzubieten. Wenn jemand frage und den Hygienevorschriften folge, könne derjenige laut aktuellem Stand der Stadt immer noch ihre „nette Toilette“ benutzen, so die Gastronomin. Allerdings sei ihr das noch nicht passiert, weder jetzt noch im Lockdown im Frühjahr. Auch bei der Stadt erfährt man auf Anfrage bei der Pressestelle, dass das möglich sei.

Bisher nur schlechte Erfahrung gemacht

Anders sieht das Walter Harb, Inhaber des Wirtshauses am Spitalplatz. Eine Benutzung der Toilette sei im Moment nicht möglich und er wolle die Beteiligung an der Aktion zum Ende des Jahres beenden: „Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und man darf in der Corona-Zeit keinen reinlassen.“ Windeln im Pissoir oder heruntergerissene Armaturen hätten ihn dazu bewegt. Laut Verordnung des Hotel- und Gaststättenverbandes dürfe er derzeit auch niemanden mehr auf Toilette gehen lassen, der bei ihm sein Essen to go abholt, so der Gastronom. Das hat Walter Harb auch noch mal mit einem Schild an der Eingangstür verdeutlicht. Er wünscht sich für die Zukunft, dass öffentliche WCs, wie beispielsweise das am Rathaus, besser ausgeschildert sind. Aber wie ist die Toilettenfrage denn nun im November geklärt? Auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts teilt das Landratsamt mit: Ist die Gastwirtschaft geschlossen, dürfen die Wirte auch die Toilette nicht öffnen. Auch nicht, wenn sie Essen to go anbieten, teilt die Pressestelle mit. Wer es eilig hat, sollte im November also auf die öffentlichen stillen Örtchen ausweichen. Doch die muss man erstmal finden: Neben dem öffentlichen WC im Historischen Rathaus (von November bis März geöffnet von Montag bis Sonntag, 9 bis 17 Uhr) gibt es sie zum Beispiel am Sandauer Tor (derzeit nur für Damen, durchgehend geöffnet) oder am Alten Friedhof. Diese hätten auch während des Teil-Lockdowns im November geöffnet, teilte die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit. Benutzer sollten aber eine Maske tragen.

Die öffentliche Toilette am Bahnhof ist, seit die dortige Gaststätte geschlossen hat, ebenfalls zu. Die Toiletten in den Tiefgaragen Lechstraße und Schlossberg sowie die selbstreinigende Toilette am Parkplatz auf der Waitzinger Wiese seien aber genauso geöffnet wie bisher, sagte Kathrin Leicher von den Stadtwerken auf Nachfrage.

