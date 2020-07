vor 17 Min.

In Landsberg wird endlich wieder Party gemacht

Am Wochenende findet auf dem Schlüsselanger in Landsberg der Picnic Summer statt. Wer am Samstag mitfeiern will, muss bei den Karten schnell sein.

Keine Konzerte, keine Festivals, und das seit über drei Monaten. Seit gestern rührt sich wieder was, und zwar in Landsberg: Die Rebelz Sound Zentrale lädt zum Picnic Summer auf den Schlüsselanger ein. Schon am Freitagnachmittag füllten sich langsam die Parzellen, der Samstag ist schon fast ausverkauft, aber für Sonntag kann man noch Karten im Internet bestellen.

Es war ein Marathon für Bastian Georgi, den Organisator, bis alle Genehmigungen eingeholt waren, aber seit Freitag läuft das Festival. Die Wiese vor der Bühne ist in einzelne Parzellen eingeteilt, diese können mit bis zu fünf Personen besetzt werden und darin wird gefeiert, getanzt oder gechillt.

Auch das Wetter spielt mit

„Der Regen am Donnerstag hat uns alle geschafft“, sagt Georgi, aber „lieber bauen wir im Regen auf, als dass die Besucher im Regen feiern müssen.“ Und tatsächlich riss der Himmel zur richtigen Zeit auf.

400 Besucher können das Festival genießen, am Freitag und Samstag war es mit rund 380 schon fast ausgebucht. „Nur am Sonntag ist es bis jetzt noch nicht so gut“, sagt Georgi, aber das kann sich ja noch ändern.

Alle drei Abende stehen unter einem Motto. Während es am Freitag das Electronic Picnic war, ist es am Samstag das 90s Picnic und am Sonntag das Festival Picnic, dann treten unter anderem Adi Hauke oder die Band Grünstreifen auf. Parken können die Besucher auf der Waitzinger Wiese, beim Sportzentrum und auf dem Parkplatz in der Friesenegger-Straße. Aber es steht auch ein großer Fahrradparkplatz zur Verfügung.

Romina Michel, Gina Michel, Agneluna Michel, Katharina Haberlig und Julia Maier haben es sich gleich am Freitagnachmittag in ihrer Parzelle auf dem Festivalgelände gemütlich gemacht. Bild: Thorsten Jordan

Einrichten können sich die Besucher ihre Parzellen ganz nach Belieben – mit Campingstühlen oder Decken. Und man muss auch nicht Essen und Getränke mitbringen, vor Ort ist für alles gesorgt. Am heutigen Samstag beginnt das Festival um 15 Uhr und dauert bis 22 Uhr, am Sonntag geht es bereits um 12 Uhr los, um 20 Uhr ist es dann für Bastian Georgi und sein Team an der Zeit, ein Fazit zu ziehen. (mm)

