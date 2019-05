25.05.2019

In Landsberg wurden jetzt zwei Kaninchen gestohlen

Diese Kaninchen sind vermutlich noch glücklich daheim, in Landsberg wurden aber zwei Stallhasen aus einem Garten gestohlen.

Die Tiere hatten in einem Freigehege in Landsberg gelebt. Nun fehlt jede Spur.

Aus einem Garten im Ginsterweg in Landsberg sind zwei Kaninchen gestohlen worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, geschah dies in der Nacht auf Donnerstag, in der Zeit von 21 bis 9 Uhr.

Es handelt sich um zwei schwarz-braune Kaninchen, die sich in einem Freilaufgehege befanden. Die Polizei schließt aus, dass die Kaninchen sich selbst einen Weg nach draußen gegraben haben oder ein Wildtier die Hasen gerissen hat.

Die Polizei Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um Hinweise. (lt)

