In Pähl gibt es neue Aussichten am Ammersee

Der Beobachtungsturm am Erholungsgelände in Aidenried ist fertiggestellt. Auch zur künftigen Seewirtschaft gibt es Neuigkeiten.

Die Fundamente sind seit 2019 im Boden, der Turm ist im vorigen Jahr gebaut worden, jetzt ist auch die Treppe montiert. Damit ist der Naturbeobachtungsturm in Aidenried nun benutzbar. Von dem erhöhten Standpunkt aus hat man einen guten Überblick über das südliche Ammerseeufer, an dem sich viele Vögel aufhalten.

Wie viel Geld der Turm endgültig gekostet hat, kann Bürgermeister Werner Grünbauer noch nicht sagen. „Die Abrechnung ist noch nicht fertig“, erklärt er auf Nachfrage.

Die Umgestaltung des Erholungsgeländes ist abgeschlossen

Mit der Fertigstellung des Turms ist die Umgestaltung des Erholungsgeländes in Aidenried abgeschlossen. Bereits in den vergangenen Jahren wurde der Erdwall zwischen dem Parkplatz und der Liegewiese beseitigt, wodurch Letztere größer wurde. Außerdem wurden am Pumpenhaus Sanitärräume und neue Räume für den Segelclub angebaut. Im Gegenzug baute der Club seine Holzhütte, die auf der Liegewiese stand, ab. Außerdem wurde ein Kiosk aufgestellt, an dem die Badegäste im Sommer bewirtet werden. Zwischen Straße und Parkplatz wurde ein Radweg angelegt, der eine sichere Verbindung zwischen dem Radweg von Fischen und dem nach Herrsching darstellt.

Auch mit der Frage, wie es mit der Seewirtschaft neben dem Badegelände weitergeht, hat sich der Pähler Gemeinderat jüngst beschäftigt, als auf der Tagesordnung ein Bauantrag auf Errichtung eines Bewirtungsbetriebs mit Biergarten und Einliegerwohnung stand. Das Gremium erteilte dabei einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zu den Plänen von Investor Hermann Weiffenbach. Der Baustil soll sich an ammerseetypische Fischerhäuser anlehnen, hieß es. Vom Investor wurde ein bodenständiges Wirtshaus mit bayerischer Küche und lokaler Einbindung angekündigt, also eine Gaststätte für Ausflügler wie Einheimische. Auch für die örtlichen Vereine sei man offen, damit diese Stammtische und Versammlungen abhalten können.

Die alte Wirtschaft wurde schon 2012 geschlossen

Es müssten zwar noch einige Punkte mit der Gemeinde abgestimmt werden, um dann möglichst schnell mit dem Bau zu beginnen. Durch die geplante Bauweise in Holz soll die Bauzeit möglichst kurz gehalten werden.

Die alte Seewirtschaft war 2012 geschlossen und 2015 abgebrochen worden. Seither gab es dort nur eine Imbissbude.

