In Pessenhausen haben die Anwohner ihre eigenen Kläranlagen

Plus Der Rotter Ortsteil Pessenhausen ist nicht an die Kanalisation angeschlossen ist. Stattdessen haben die Anwohner Klärbeete. Wie die Anlagen funktionieren.

Von Dominik Stenzel

Mit dem Thema Abwasser kennen sich die Pessenhausener vermutlich besser aus als die meisten anderen Bewohner im Landkreis. Der beschauliche Rotter Ortsteil mit rund 60 Einwohnern ist nicht an die Kanalisation angeschlossen. Das Wasser wird durch Klärbeete gereinigt – für welche die Anwohner selbst verantwortlich sind. Wie die Anlagen funktionieren, erklärt Rotts Bürgermeister Fritz Schneider. Der Rathauschef lebt selbst in Pessenhausen.

„Wirklich viel gibt es hier momentan nicht zu sehen“, sagt Schneider, als er vor einer der zehn Pflanzenkläranlagen steht, an welche der Großteil der knapp 20 Haushalte in der Ortschaft angeschlossen sind. In den Sommermonaten sprießen die Beete: Wo dann Lilien und vor allem Schilfpflanzen in die Höhe ragen, befinden sich derzeit nur Stummel, der kiesige Untergrund des Beets ist gut zu erkennen. „Wie jeden Herbst sind die Anlagen vor Kurzem abgemäht worden“, erzählt Fritz Schneider. Durch das Beet geht er zu einem kleinen Schacht, aus dem er eine klare Wasserprobe entnimmt. „Es riecht wirklich überhaupt nicht“, sagt Schneider. „Jeder hier hat volles Vertrauen in das Wasser.“

Bürger sprachen sich für Klärbeete aus

Dass das auf einem Hügel zwei Kilometer nördlich von Rott gelegene Pessenhausen nicht an die Kanalisation angeschlossen ist, hat laut Schneider „historische Gründe“. Ein weiterer ganzer Ortsteil im Landkreis, der sein Abwasser vornehmlich durch Klärbeete reinigt, sei ihm nicht bekannt. „Es gibt hier allerdings einzelne Häuser oder Gehöfte, die ebenfalls solche Anlagen nutzen.“

Wie ist es dazu gekommen, dass die Menschen in Pessenhausen ausgerechnet auf Pflanzenkläranlagen setzen? In den 2000er-Jahren habe es vom Wasserwirtschaftsamt die Vorgabe gegeben, dass das Wasser überall ordnungsgemäß entsorgt und gereinigt werden müsse. In Pessenhausen sei das Grauwasser – fäkalienfreies, gering verschmutztes Abwasser – aus den sogenannten Dreikammergruben bis dahin im Grundwasser versickert. Die Landwirte hätten es in ihre Güllegruben fließen lassen. „Es musste also eine Lösung her“, so Schneider.

Die Klärbeete in Pessenhausen wurden kürzlich abgemäht. Bild: Thorsten Jordan

Die Pessenhausener entschieden sich letztlich für die Pflanzenklärbeete. „Die Gemeinde hat damals eine Umfrage durchgeführt“, sagt der Bürgermeister. Zuvor seien im Allgäu und in Baden Württemberg ähnliche Anlagen besichtigt worden. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, mit der Nachbargemeinde Reichling zu kooperieren und sich an deren unter Pessenhausen verlaufende Leitung anzuschließen. Laut Schneider wäre dies mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden gewesen.

Wasser strömt langsam durch die Klärbeete

Das Wasser aus den Pessenhausener Haushalten passiere jetzt zunächst die immer noch vorhandenen Dreikammergruben und durchströme anschließend langsam die Klärbeete: „Das dauert mehrere Tage“, sagt Fritz Schneider. An den Wurzeln der Pflanzen, die selbst keine reinigende Wirkung haben, sind Mikroorganismen aktiv, die Rückstände im Wasser abbauen. Die Organismen befinden sich unter mehreren Kiesschichten in frostsicherer Tiefe. „Dadurch ist sichergestellt, dass die Anlagen auch in den Wintermonaten problemlos funktionieren“, so Schneider.

Aufgrund der Pflanzen seien die Klärbeete auch ökologisch wertvoll. „Sie sind ein Tummelplatz für Insekten“, erklärt Fritz Schneider. Er selbst habe direkt neben der Anlage auf seinem Grundstück seine Bienen untergebracht – auch wenn die Beetpflanzen keinen Nektar abgeben.

Besitzer inspizieren Anlagen selbst

In Pessenhausen gibt es weniger Klärbeete als Haushalte. An jene Anlage, die sich auf Schneiders Grundstück befindet, seien mehrere Hausstände angeschlossen, sagt er. Die Anwohner haben die Beete selbst finanziert und übernehmen auch die Pflege. „Die Gemeinde haben die Klärbeete nie etwas gekostet“, sagt Fritz Schneider. „Das ist natürlich auch ein positiver Aspekt.“ In einem größeren Ort, als Beispiel nennt Schneider Rott, sei es allerdings gar nicht möglich, flächendeckend auf Klärbeete zu setzen. „Pessenhausen ist in den vergangenen Jahren zwar leicht gewachsen“, so Schneider, viel mehr Häuser werden in Zukunft aber nicht hinzukommen.

Einmal im Monat müssten die Besitzer Pflanzenbeet und technische Anlagen inspizieren und darüber Protokoll führen. Das Schilf dürfe sich beispielsweise nicht verfärben. Darüber hinaus müsste sichergestellt sein, dass die Rohre nicht zuwachsen, erklärt Fritz Schneider. Zweimal im Jahr kontrolliere ein Sachverständiger die Wasserqualität, alle fünf Jahre komme darüber hinaus ein Ingenieur für Wassertechnik vorbei.

