11:03 Uhr

In Pflugdorf entsteht „Strom aus dem Furz einer Kuh“

Plus Zwei Landwirte aus Fuchstal und Stadl wandeln Gras und Mais in Energie um. Die beiden erklären, wie das Konzept ihrer Anlage funktioniert und was noch geplant ist.

Von Ulrike Reschke

Regionale Produktion, das zählt für Georg Riesemann, der aus einer Nebenerwerbslandwirtschaft stammt, auch bei der Energieversorgung. Und so hat er zusammen mit seinem Partner Werner Ruf die BioEnergie Vilgertshofen gegründet. Dort erzeugen sie „aus dem Furz einer Kuh“ Strom – und erklären, wie es funktioniert.

Mit der BioEnergie Vilgertshofen beliefern Riesemann und sein Partner die Gemeinde Vilgertshofen und das Kreisseniorenheim mit Wärme. Abnehmer ist neben dem Landkreis als Träger des Seniorenheims die Kommune, die 20 Haushalte in Stadl – darunter auch den von Riesemann – als Kunden hat. Das „Futter“ für die Biogasanlage liefern 30 Landwirte aus einem Umkreis von fünf Kilometern – Ernteüberschuss, den sie im eigenen Stall nicht benötigen. Auch ehemalige Bauern wie Riesemann selbst, der mangels Nachfrage seine Flächen nicht verpachtet, zählen zu den Lieferanten.

12.000 Tonnen Biomasse im Jahr werden verarbeitet

Wer die BioEnergie Vilgertshofen sucht, braucht eine Wegbeschreibung. Nach auffälligen, dunkelgrünen Folienkuppeln hält man vergebens Ausschau. Die Gassäcke verbergen große, in Gruben gebaute, beheizbare „Betontöpfe“. Jeweils zwei der Rundbauten liegen nebeneinander, drei hintereinander. Sie sind unterirdisch verbunden, sodass die Technik trockenen Fußes zugänglich und der biologische Prozess wetterunabhängig steuerbar ist.

Georg Riesemann (links) und Werner Ruf vor ihrer Anlage in Pflugdorf. Durch eine Art Bullauge können die Betreiber kontrollieren, was in den Behältern passiert. Bild: Ulrike Reschke

Angeliefert wird auf dem Betriebsgelände zwischen Issing und Vilgertshofen von Mai bis Oktober (Gras) sowie im Oktober auch Mais. „Da ist dann ein bisschen mehr los“, sagt Riesemann. Rund 12.000 Tonnen Biomasse werden jährlich in den zwei parallel errichteten, aus je einem Fermenter, einem Nachgärer und einem Endlager bestehenden Anlagen in Energie verwandelt. Gelagert und siliert wird die Biomasse auf einer großen Fläche im östlichen Teil der Anlage. Täglich werden die zwei beheizten Behälter zur Fermentation mit rund 1200 Kubikmetern Silage gefüllt. Das bei der Gärung entstehende Methangas treibt die Maschinen zur Stromerzeugung an. „Wir nehmen den Furz von einer Kuh und treiben damit einen Motor an“, beschreibt Werner Ruf das Prinzip anschaulich.

Die Gärreste dienen als Dünger auf den Feldern

Das bei der Motorenkühlung verwendete Wasser dient als Wärmeträger und gelangt über Erdleitungen in die angeschlossenen Haushalte. „Die Heizkörper in den Häusern kühlen unsere Motoren“, sagt Ruf, der im Fuchstal eine weitere Biogasanlage betreibt. Die übrig bleibenden Gärreste gelangen als Dünger zurück auf die Felder, auf denen die Biomasse für Vilgertshofen wächst – der Kreis schließt sich.

Mit der nicht verbrauchten Wärme werden Hackschnitzel getrocknet. Derzeit planen Ruf und Riesemann den Bau einer Hackschnitzelheizung, wodurch weitere Abnehmer mit Nahwärme versorgt werden könnten. Bei der Stromnutzung haben die beiden die erwünschten 100 Prozent knapp erreicht, die Wärmeausbeutung liegt bei 45 Prozent und soll ausgebaut werden.

Durch eine Art Bullauge können die Betreiber kontrollieren, was in den Behältern passiert. Bild: Ulrike Reschke

„Wir leben in erster Linie von der Stromproduktion“, sagt Georg Riesemann. Der Strom wird ins Netz eingespeist. Rein rechnerisch erzeuge die Anlage den gesamten in der Gemeinde Vilgertshofen mit 2500 Haushalten benötigten Strom. Riesemanns Wunsch: „Der Staat soll auch beim Strom das Doppelvermarktungsverbot aufheben.“ Nur so könne die Energiewende gelingen.

Das Nebenprodukt Abwärme versuchen die beiden Gesellschafter „vernünftig zu vermarkten“. Es könnte ausgeweitet werden, wenn die Gemeinde beim Ausbau der Rathausstraße in Pflugdorf auch Nahwärmeleitungen verlegt. Eine derzeit laufende Umfrage unter den Bürgern – auch in Stadl – soll Aufschluss über die Nachfrage geben. In Pflugdorf sind bereits Bürgerheim, Rathaus und Feuerwehrhaus an das Nahwärmenetz angeschlossen, in Stadl der Kindergarten sowie etwa 20 Haushalte. „Mehr haben sich damals nicht dafür interessiert“, sagt Bürgermeister Albert Thurner, „jetzt wollen wir wieder allen die Möglichkeit geben“.

Die Geschichte der Biogasanlage reicht 15 Jahre zurück

Die Geschichte der Bioenergie Vilgertshofen reicht rund 15 Jahre zurück. Mit dem Renteneintritt von Riesemanns Vater sei der Hof in Stadl mit 16 Kühen, um die sich die Mutter kümmerte, „nicht mehr handelbar“ gewesen. Pächter fanden sich keine, die Familie gab die Milchwirtschaft auf. Zunächst belieferte Riesemann die Biogasanlage in Leeder, die zur Hälfte seinem jetzigen Partner Werner Ruf gehört. „Bei der ersten Anlieferung war mir klar: ‚Das brauch ich auch’“, erzählt Riesemann.

Seine ursprüngliche Idee, Wärme für das Schwimmbad Thaining zu erzeugen, war nicht umsetzbar. Doch nach einigen Gesprächen lag die Zusage des Landkreises vor, Wärme für das Kreisseniorenheim abzunehmen. Die späteren Kompagnons beriefen eine Versammlung im Bürgerhaus ein und gewannen auf einen Schlag Lieferanten mit 180 Hektar Land. „Im Dezember 2007 haben wir den ersten Strom erzeugt“, erinnert sich Riesemann.

Auch die Tochter ist in die Firma eingestiegen

Der Bautechniker und Zimmerermeister gab 2008 seine Stelle bei einem Bauunternehmen auf und widmet sich seither ausschließlich seinem eigenen Unternehmen. „Ich habe 24 Stunden Bereitschaft, da kann ich nicht auch noch arbeiten gehen“, sagt er schmunzelnd. Seit 1990 arbeitet seine Tochter in der GmbH mit, hinzu kommen zwei geringfügig Beschäftigte.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen