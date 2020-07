11:58 Uhr

In Prittriching hat ein Unbekannter auf eine Katze geschossen

In Prittriching hat ein Unbekannter auf eine Katze geschossen.

In Prittriching wurde am Dienstagabend bei einer Katze eine Schussverletzung festgestellt. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Ein Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizeiinspektion Landsberg. Laut Pressebericht wurde am Dienstag in Prittriching eine Katze mit einer Schussverletzung gefunden.

Der Vorfall hat sich in der Schulstraße in Prittriching am Dienstagabend zwischen 19.30 und 21.30 Uhr ereignet. Wie die Polizei Landsberg mitteilt, wurde festgestellt, dass das Tier durch ein Diabolo-Geschoss verletzt worden ist. Diese Art von Kugeln wird bei Luftdruckwaffen verwendet. Von weiteren verletzten Katzen sei nach Angaben der Polizei bislang nichts bekannt. (lt)

Die Polizei bittet unter der Nummer 08191/932-0 um sachdienliche Hinweise.

