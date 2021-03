In Scheuring lockt eine „Eiermeile“ die Spaziergänger an

vor 2 Min.

Was hat es mit den Eiern auf sich, die in Scheuring entlang eines beliebten Spazierwegs in den Büschen hängen? Die Aufklärung liefert die Künstlerin Katrin Engel-Meyer.

Plus Die Scheuringer Künstlerin Katrin Engel-Meyer denkt sich eine Oster-Aktion aus, die einen Spazierweg in eine Galerie verwandelt. Dabei gibt es auch was zu gewinnen.

Von Hertha Grabmaier

„Bernd, wir machen einen Eierlauf“, verkündete Katrin Engel-Meyer, die schon berufsbedingt ständig neue Ideen entwickelt, ihrem Mann, der die Aktivitäten seiner Frau, zusammen mit Tochter Klara, stets tatkräftig unterstützt. Super Ideen haben viele Leute, aber das Besondere an Katrin Engel-Meyer ist: Sie verwirklicht die ihren mit großem sozialen Engagement, Elan und Organisationstalent. So auch den „Eierlauf“, der nun in Scheuring für viel Aufsehen sorgt.

Denn damit hat sie die von ihr und ihrer Familie geschaffene „Kunstmeile“ vor der Glasmalerei Sattler gerade in Corona-Zeiten zu einem Ort der Begegnung für Groß und Klein gemacht, ohne dabei die erlaubten Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln aus dem Blick zu verlieren. Kinder und Künstler haben derzeit nur wenige Möglichkeiten für außerhäusliche Aktivitäten und auch keine Lobby, die sich lautstark für sie einsetzt. „Welch ein Glück, dass wir mit Konrad Maisterl einen Bürgermeister haben, der für alles offen ist“, freut sich Katrin Engel-Meyer.

In Scheuring ist es eine Premiere

Nach der spektakulären Kinderkette im vergangenen Sommer (LT berichtete), einem Halloween-, Weihnachts- und Faschingsprogramm jetzt also ein Eierlauf. „Der erste seiner Art überhaupt in Scheuring, wenn nicht sogar weltweit und perfekt gegen die Langeweile“, so Katrin Engel-Meyer.

Hier werden keine Ostereier auf einem Löffel geschickt ins Ziel balanciert, sondern es sind Kreativität und Einfallsreichtum gefragt. Laufen natürlich auch, zum Lech nämlich, zu dem immer viele Leute unterwegs sind. „Eierlaufen ist das neue Spazierengehen“, so steht es auf der Mitmachankündigung.

Die Künstlerin Katrin Engel-Meyer und ihr Mann Bernd Engel hatten die Idee zu der "Eiermeile". Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Seit einigen Wochen werden nun von kleinen und großen Künstlern ausgeblasene Eier wetterfest bunt bemalt, beklebt, beschrieben und damit die vielen Sträucher auf beiden Seiten des Weges geschmückt. Weil das gesamte Gelände allerdings Naturschutzgebiet ist, sollen keine Plastikschnüre verwendet und der Wegesrand möglichst nicht verlassen werden. Wichtig ist auch: Abstand halten.

Werden bis Ostern 1000 Eier in Scheuring hängen?

Es gilt eine Wette, sie ist quasi das Ziel, das erreicht werden soll: Falls bis Ostern 1000 Eier hängen, gibt es im Sommer auf der Scheuringer Kunstmeile vor der Glasmalerei wieder ein Fest mit den Zauberkünstlern Mister Hagen und Frau Ballonja, von denen nicht nur die Kinder bereits 2020 begeistert waren. Auch die beiden Künstler freuen sich sehr, wieder einmal ihr Können zeigen zu können. Die Kinder stehen bereits mit Katrin Engel-Meyer in Verhandlungen, ob das gesteckte Ziel nicht auf 500 Eier herabgesetzt werden kann.

„Unter der Dusche oder bei einem Gläschen Chardonnay habe ich immer die besten Einfälle“, erzählt die gut beschäftigte Glaskünstlerin Katrin Engel-Meyer lachend bei einem winterlichen Spaziergang vom Badeplatz am Lech in Scheuring zur Fischtreppe, vorbei an inzwischen mehr als 400 bunt bemalten und liebevoll gestalteten Ostereiern. „Das habe ich mir genau so vorgestellt, Sträucher im winterlichen Ambiente, bunt behängt“, freut sich die Scheuringer Künstlerin. „Bereits an Weihnachten habe ich darüber nachgedacht, etwas aus natürlichem Stoff für Groß und Klein zu machen, eine Aktion, bei der man Abstand halten kann und woran alle eine Freude haben.“

Tanzgruppe gestaltet einen eigenen Strauch

Dort sind dem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt. Da hängen große und kleine Eier aus unterschiedlichen Naturmaterialien, auch aus Holz und Moos, manchmal wild durcheinander, doch meist liebevoll angeordnet. Die Tanzgruppe Starlight des FC Scheuring hat einen eigenen Strauch schön gestaltet. Zum 50. Geburtstag der Sendung mit der Maus hängte Katrin Engel-Meyer drei Maus-Eier-Spezialbemalungen auf. Sie erhielt auch bereits die Anfrage einer Firma, ob sie als professionelle Eiermalerin liefern könne. In diesem Metier haben die Scheuringer enorme Fähigkeiten entwickelt.

Auch die Werke von ganz kleinen Künstlern sind zu sehen. Bild: Hertha Grabmaier

Einige Eier sind kunstvoll beschrieben und bei manchen ist zu sehen, wie sich die Allerkleinsten größte Mühe gegeben haben. „Dass diese Aktion so gut angenommen wird und alle mitmachen, freut mich sehr“, so Katrin Engel-Meyer, der die Ideen hoffentlich nie ausgehen.

Bei schönem Wetter ist die Eiermeile ein beliebtes Ausflugziel für Spaziergänger und Radfahrer geworden. Dort wird fotografiert, gefilmt, gepostet und die kleinen Kunstwerke bewundert, die jeden Tag mehr werden – leider sind auch schon ein paar schöne Exemplare verschwunden.

Vor allem dank der eifrigen Kinder ist die Eieraktion ein beliebtes Gesprächsthema in und um Scheuring. Und mal sehen, ob bis Ostern noch die 1000er-Marke geknackt werden kann.

