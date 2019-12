11:05 Uhr

In Schondorf: Zum Auto getorkelt und dann losgefahren

Mitten am Tag war in Schondorf ein junger Mann erheblich angetrunken mit seinem Auto unterwegs.

Die Polizei erwischt einen ziemlich betrunkenen Autofahrer. Ein Zeuge gab den Beamten einen Tipp.

Das konnte nicht gut gehen: Torkelnd und mit einer Bierflasche in der Hand ist am Montag gegen 12.15 Uhr ein junger Mann in Schondorf zu seinem Auto gegangen und dann weggefahren. Das berichtet die Dießener Polizei. Diese wurde darauf aufmerksam, weil ein Zeuge das Ganze beobachtet hatte und dies der Polizei gemeldet hatte. Daraufhin suchte eine Streife in Schondorf nach dem Fahrzeug - und wurde fündig, und zwar vor dem Wohnanwesen des 19-jährigen Mannes.

Dieser bestritt, mit dem Auto gefahren zu sein, doch aufgrund der Zeugenaussage konnte er überführt werden, so die Polizei weiter. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Zudem räumte der junge Mann ein, am Vortag, einen Joint geraucht zu haben. Ihn erwartet nun ein Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. (lt)

Themen folgen