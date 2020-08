vor 32 Min.

In Schwifting herrscht im Gemeinderat eine besondere Konstellation

Plus Neben der neuen Schwirftinger Bürgermeisterin Heike Schappele sitzen auch ihr Konkurrent bei der Wahl und ihr Vorgänger im Gremium. Welche Projekte der Amtsinhaberin wichtig sind.

Von Christian Mühlhause

Bei den Kommunalwahlen im vergangenen März sind in mehreren Gemeinden im Landkreis Landsberg neue Bürgermeister gewählt worden. Am 1. Mai sind sie ins Rathaus eingezogen. Im LT ziehen sie eine Bilanz nach 100 Tagen im Amt. Heute: Schwifting.

Es ist eine einzigartige Konstellation im Landkreis Landsberg, die sich nach der Kommunalwahl in Schwifting ergeben hat. Neben der neuen Bürgermeisterin Heike Schappele sitzen auch ihr damaliger Gegenkandidat Alexander Dürr und ihr Amtsvorgänger Georg Kaindl – der nicht wieder angetreten war – im Gemeinderat.

Alexander Dürr kenne sie schon seit dessen Kindheitstagen, sagt die 48-Jährige. „Ich hätte mir auch vorstellen können, dass er mein Stellvertreter wird, wenn er gewollt hätte.“ Mit Georg Kaindl sei das Verhältnis sachlich. „Wenn ich Fragen habe, kann ich zu ihm kommen. Das ist auch wichtig, weil ich vereinzelt in Gesprächen mit Schwiftingern höre, dies und jenes sei mit Georg Kaindl in der Vergangenheit abgesprochen worden und ich versichere mich dann noch mal.“

Das Ehrenamt in Schwifting fordert sie sehr

Das Ehrenamt der Bürgermeisterin fordere sie aber sehr, räumt sie ein. Momentan falle es ihr noch schwer, die Balance zwischen Bürgermeisterin, Beruf als Rechtsanwaltsfachangestellte und Familie hinzubekommen. Letztere habe derzeit öfter das Nachsehen. „Sie haben aber Verständnis, dass ich mich erst einmal einarbeiten muss“, sagt die Mutter zweier erwachsener Söhne. Vor allem das Vor- und Nachbereiten der Gemeinderatssitzungen sei zeitaufwendig. „Ich werde aber immer schneller beim Schreiben der Beschlüsse“, freut sich Heike Schappele. Dankbar ist sie auch für die Unterstützung durch die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Pürgen, ihren Stellvertreter Michael Beschorner und den Gemeinderat. „Fachleute wie Melanie Kössel im Gremium zu haben, ist Gold wert. Sie arbeitet im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Igling.“

Oft sei sie derzeit auch am Sonntag in der Gemeindekanzlei, um Aufgaben abzuarbeiten. Dann kommen auch immer wieder Schwiftinger mit Wünschen herein. „Einmal stand ein Kind im Büro und wollte wissen, ob ich mich darum kümmern kann, dass der Rasen auf dem Fußballplatz mal wieder gemäht wird“, erzählt sie und muss schmunzeln.

Ein Kind kommt mit einer Bitte ins Rathaus

Etwas für die Kinder und die Jugendlichen zu tun, stehe bei ihr weit oben auf der Agenda, betont sie. Es gebe gerade für die Älteren keine Angebote. Eine Idee ist, eine Anlage für Skater und BMX-Fahrer zu schaffen. „Zunächst möchte ich aber eine Online-Umfrage machen, um herauszufinden, was wirklich gewünscht und dann auch genutzt wird.“

Wichtig ist ihr auch, die Entwicklung des Baugebiets West II voranzutreiben, um neuen Wohnraum zu schaffen. Dort werde es einen Mix aus Einheimischenmodell und Verkauf auf dem freien Markt geben, auch weil die Kosten für die Erschließung refinanziert werden müssten. Es sind 27 Bauplätze geplant. Wenn alles reibungslos laufe, sei eine Erschließung des Gebiets ab Herbst 2021 denkbar, sagt die Bürgermeisterin, die sich um den Verkauf wohl keine Sorgen machen muss. „Vor Anfragen können wir uns kaum retten. Viele Interessenten leben in München und haben in der Corona-Zeit in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung gemerkt, wie wertvoll es ist, Platz zu haben.“

Finanziell ins Gewicht fallen werden auch zwei andere Projekte in Schwifting. Die Kanalbefahrung sei in der Vergangenheit geschoben worden und müsse 2021 angegangen werden. Es sei bekannt, dass es im Kanal viel Fremdwasser gebe. „Die Sanierung des Netzes wird uns einen Batzen Geld kosten“, prophezeit die Rechtsanwaltsfachangestellte.

Ein Großprojekt wird erst mal zurückgestellt

Darüber hinaus investiert die Gemeinde bei der Feuerwehr. Das Gerätehaus wird für rund 210.000 Euro umgebaut und zwei neue Fahrzeuge sind bereits bestellt – ein Mittleres Löschfahrzeug für sechs Personen, das rund 240.000 Euro kostet, und ein Mannschaftstransportwagen für acht Personen, für den etwa 80.000 Euro ausgegeben werden.

Und dann sei da noch die Frage, wie sich der coronabedingte Einbruch bei den Steuern niederschlagen werde, so Schappele. Zurückgestellt wurde erst einmal ein anderes Großprojekt: die alte Hofstelle in der Ortsmitte. Das Grundstück gehört der Gemeinde. Angedacht ist dort ein Mehrgenerationenhaus mit zehn Mietwohnungen.

Besonders gefreut hat sich die Bürgermeisterin – die als Ausgleich mit ihren Hunden spazieren geht – in ihren ersten 100 Tagen darüber, dass 28 Schwiftinger ihrem Aufruf folgten und sich an einer Aufräumaktion auf dem Friedhof beteiligten. Daraus habe sich eine Gruppe gebildet, die nun in regelmäßigen Abständen an verschiedenen Orten Schwiftings aufräume.

