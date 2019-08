vor 2 Min.

In St. Alban soll Wohnraum für erwachsene Heimkinder entstehen

Das St. Maurus-Gebäude in der Dießener Birkenallee soll neu aufgebaut werden. Warum eine Umnutzung nicht infrage kommt.

Von Quirin Gutbier

Seit acht Jahren steht das einst als Erholungsheim für Kinder genutzte St.-Maurus-Gebäude mit seinen roten Fensterläden und dem auffallenden kleinen Türmchen auf dem Dach in der Birkenallee 1 leer. 1950 hat das Kloster St. Alban unter dem Trägerverein „Schutzengelschwestern e. V.“ das Gebäude vom benachbarten Landwirt erworben und bis 1972 als Kinderheim genutzt. Später diente es als Kinder-Erholungsheim und wurde für private Kindertagesbetreuung genutzt. Jetzt könnte in der Lachener Birkenallee wieder Leben einziehen.

Aber in einem neuen Gebäude, das anstelle des alten St.-Maurus-Hauses errichtet werden soll. Einziehen sollen nach dessen Fertigstellung auch keine Kinder, sondern junge Erwachsene. Über einen entsprechenden Bauantrag diskutierte der Dießener Bau- und Umweltausschuss bei seiner jüngsten Sitzung.

Das Kinderheim wird seit 1923 betrieben

Die Benediktinerinnen vom Kloster St. Alban betreiben seit 1923 das Kinderheim unmittelbar neben dem Strandbad St. Alban. In der stationären Jugendhilfeeinrichtung kümmern sie sich um Kinder und Jugendliche, die aufgrund von Defiziten in ihrem sozialen Umfeld wie der Familie oder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung vorübergehend oder dauerhaft einer Heimerziehung bedürfen. Derzeit verfügt die Einrichtung über 63 Heimplätze.

Wenn die Jugendlichen erwachsen sind, müssen sie in der Regel das Heim verlassen. Es gibt zwar fünf Plätze für „innenbetreutes Wohnen als Übergangsform in ein eigenständiges Leben“, die aber reichen für die jungen Erwachsenen bei Weitem nicht aus. Auf der Suche nach einer Lösung entstand die Idee, in St. Maurus entsprechende Wohnungen zu schaffen. Die einstigen Heimkinder könnten somit nur einige hundert Meter vom Kinderheim eine neue Bleibe finden.

Architekt erwartet eine Kostenexplosion

Die Schwestern ließen durch den Weilheimer Architekten Florian Lechner prüfen, ob man das Haus St. Maurus sanieren und als Wohngebäude umnutzen könne. Das Ergebnis der Bestandsaufnahme fiel ernüchternd aus. Ungünstige Schnitte, feuchtes Mauerwerk, fehlender Brandschutz, mangelhafte Statik und fehlender Schallschutz würden wohl zu einer „Kostenexplosion durch unkalkulierbare Zusatzkosten während der Umbauphase“ führen. Deshalb empfahl Architekt Lechner, das Gebäude abzureißen und ein Ersatzgebäude an fast der gleichen Stelle wieder aufzubauen. Der Architekt stellte einen entsprechenden Antrag auf Vorbescheid an den Markt Dießen.

Die zukünftige Nutzung des Neubaus sieht Einzelappartements für junge Volljährige aus dem Kinderheim St. Alban vor sowie fünf bis sechs frei vermietbare günstige Wohnungen für Menschen mit mittlerem Einkommen. Florian Lechner: „Wenn die St.-Alban-Kinder flügge werden und eine Lehre antreten, ist es für sie fast unmöglich, eine bezahlbare Bleibe zu finden. Die Appartements im neuen St.-Maurus-Mehrfamilienhaus wären da eine optimale Lösung.“

Sogar das Türmchen soll erhalten werden

Das sah auch der Bau- und Umweltausschuss so und gab der Bauvoranfrage seine Zustimmung. Zumal sich der Ersatzbau auf den ersten Blick nicht vom alten Gebäude unterscheiden wird. Größe und Höhe sollen dem Altbestand entsprechen, allerdings soll das Gebäude etwas nach Südwesten, näher zur Straße, gestellt werden. Sogar das Türmchen auf dem Dach, das als Wahrzeichen des Gebäudes gilt, soll wieder aufgesetzt werden. Jetzt liegt der Ball also wieder bei den Schutzengelschwestern, möglichst schnell in die konkrete Planung und Umsetzung zu gehen.

