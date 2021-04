In Stegen steht ein Hotelbett am Ammersee

Seit Monaten sind Hotels für Urlauber wegen Corona geschlossen. Am Montag macht eine Hotelgruppe in Stegen am Ammersee auf die Lage in der Branche aufmerksam.

„Wenn die Gäste nicht zu uns kommen können, dann geht symbolisch unser Hotelbett auf Reisen.“ Nach diesem Motto haben die VCH-Hotels ein Bett auf die Reise durch Deutschland geschickt. Am Montag macht die Aktion des Verbands Christlicher Hoteliers (VCH) in Stegen Station. Gegen 14.30 Uhr soll das klassische Hotelbett kurzzeitig am Ammersee aufgebaut werden und als Fotomotiv aus der Ferne seine Gäste grüßen, die aktuell nicht reisen können, heißt es in einer Mitteilung des VCH.

Initiiert durch das VCH-Hotel Amalienhof in Weimar hat das Bett seine Reise bereits vor Wochen in Weimar auf dem Theaterplatz begonnen, danach reiste es nach Berlin vor das Brandenburger Tor, nach Dresden zur Frauenkirche, nach Leipzig und schließlich wurde es an die VCH-Hotels übergeben. Es folgten Stationen auf Usedom, in Hamburg, vor Langeoog, in Lutherstadt Wittenberg, Stuttgart, Rastatt und am Bodensee, informiert die Mitteilung weiter.

Der Augustinum-Betrieb Hofgut Algertshausen ist auch beteiligt

Am Ammersee wird die Aktion vom VCH Hofgut Algertshausen zwischen Eresing und Greifenberg unterstützt, das zur Augustinum-Gruppe gehört. Die nächsten Stationen des Betts sollen die Weinberge bei Marktheidenfeld und Frankfurt am Main sein, plant Axel Möller, Geschäftsführer der VCH-Hotelkooperation. (lt)

