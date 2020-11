vor 27 Min.

In Utting geht eine lange Bäckertradition zu Ende

Noch sieben Wochen, dann ist in der Bäckerei Neu in Utting der Ofen aus. Werner Neu geht dann in Ruhestand, dann muss er nicht mehr an jedem Arbeitstag kurz nach Mitternacht aufstehen.

Plus Der Bäcker Werner Neu aus Utting am Ammersee geht in den Ruhestand. Sein Geschäft wird er in den nächsten Wochen schließen. Ganz aus bleibt der Backofen aber nicht.

Von Sibylle Reiter

Bald geht in Utting eine Ära zu Ende: Die Bäckerei Neu gegenüber der Pfarrkirche schließt ihre Pforten. Dann wird es in Utting keinen familiären Kleinbetrieb mehr geben, der für frische Semmeln, Brot und Kuchen sorgt.

Bäckermeister Werner Neu freut sich auf den neuen Lebensabschnitt. „Ich merke einfach, dass ich in Ruhestand gehen sollte. Seit 1985 stehe ich jeden Tag in der Backstube“, erzählt der Bäckermeister. Sein Vater Jakob Neu hatte die Bäckerei 1955 vom Bäcker Kammerl übernommen, der wegen Mehlstauballergie hatte aufhören müssen. Die Familie Neu zog damals aus Altenau bei Oberammergau nach Utting.

Früh aufstehen will niemand mehr

Werner Neu betreibt die Bäckerei mit seinem Sohn Robert, ebenfalls Bäckermeister, der vor 20 Jahren ins Unternehmen eingestiegen ist. Die Neus haben einen weiteren Sohn, der in einer anderen Branche arbeitet. Der Hauptgrund für die Geschäftsaufgabe sei, dass Sohn Robert keine Mitarbeiter findet. „Wer will schon um 0.45 Uhr aufstehen, an mindestens sechs Tagen in der Woche? Das macht doch heutzutage keiner mehr“, so Werner Neu. Sein Sohn werde daher ab Januar in der Bäckerei Kasprowicz in Pähl arbeiten, die vor Kurzem auch eine Filiale in der Uttinger VR-Bank eröffnet hat. Was aber gar nichts mit der Aufgabe der Bäckerei zu tun hat. „Unser Entschluss stand schon vorher fest“, erzählt der Bäckermeister.

Werner Neu war Obermeister der Landsberger Bäckerinnung

Seit 1878 gibt es die Bäckerei gegenüber der Pfarrkirche, die Neus sind die dritte Bäckerfamilie an Ort und Stelle. Und sie waren nicht die einzigen, die Brot und anderes Gebäck produzierten: Nicht nur die älteren Uttinger erinnern sich noch, dass es im Dorf drei Bäckereien gegeben hat: Die Bäckerei Ratzinger am Dorfbrunnen stellte nach 114 Jahren 2013 ihren Betrieb ein. Bereits 2001 hatte der Bäckermeister Josef Widemann in der Schulstraße aufgehört.

Dass eine Bäckerei über 100 Jahre ansässig ist und Generationen im Dorf begleitet, diese Tradition stirbt langsam aus. „In Weilheim gibt es keinen Bäcker mehr, in Landsberg nur noch zwei und im gesamten Landkreis nur noch 17“, weiß Werner Neu als ehemaliger Obermeister der Landsberger Bäckerinnung.

Überlebenschancen haben Großbäcker mit vielen Filialen

Heute überlebten aber nur noch Großbäcker mit vielen Filialen, sagt er. Obwohl Werner Neu genug zu tun hat: „Das Geschäft brummt in Corona-Zeiten, weil ja so viele Leute daheim sind, wir kommen kaum mit der Produktion nach.“ Mit ihm arbeiten seine Frau Maria und seine Schwester Monika Scholz im Laden, Letztere kümmert sich auch um die Buchhaltung. Werner Neu, seine Frau und seine Schwester gehen miteinander in den Ruhestand, sodass Sohn Robert ganz auf sich gestellt wäre. „Und allein ist das ja überhaupt nicht zu schaffen“, sagt der Vater. Freilich gibt es noch weitere Gründe für die Aufgabe: Das Ladengeschäft müsste renoviert werden, zuletzt ist es 1972 umgebaut worden. „Und wir müssten in eine neue Ladenkasse investieren“, so Werner Neu.

Ein letztes Mal wird Lebkuchen ausgeliefert

Gerade ist Neu mit seiner letzten Lebkuchenlieferung für ein Uttinger Unternehmen beschäftigt. Sentimental wird er dabei nicht. Er freut sich auf den Ruhestand nach Jahrzehnten in der Backstube, immer von 0.45 bis etwa 10 Uhr vormittags. Nach dem Mittagessen um 12.30 Uhr sind drei Stunden Schlaf angesagt, später am Abend dann nochmals drei Stunden. Ausnahme waren vier Wochen Betriebsurlaub im Winter.

In der Backstube hängt eine Tafel, an der Werner Neu jeden Morgen die noch verbleibenden Tage notiert. In 48 Tagen heißt es dann: „Endlich ausschlafen! Ich besitze ein Waldstück in der Nähe von Bad Kohlgrub, da werde ich dann oft sein“, freut sich Neu. Vermissen wird er neben seinen Kunden besonders die Besuche aus dem Kindergarten: „Es hat immer viel Freude gemacht, wenn die kleinen Besucher bei uns zugeschaut haben und ihr eigenes Brot backen durften.“

In der Backstube wird sporadisch weiter gebacken

Wie geht es weiter mit dem Ladengeschäft? „Wenn wir jemanden finden, der passt, würden wir vielleicht vermieten“, so Werner Neu. Und mit der Backstube? Die bleibt bis auf ein paar Maschinen erst einmal bestehen. Und es gibt ein kleines Trostpflaster für die Uttinger und Finninger (dort sind die Backwaren aus dem Hause Neu im Lebensmittelgeschäft Keicher zu haben), die Brot aus der Bäckerei Neu vermissen: Werner Neu wird sporadisch kleine Mengen seiner beliebtesten Brote, das Störtebeker, Dinkelvollkorn-, das Roggen- und das Toastbrot, backen. „Wenn ich Lust und Zeit habe“, so Neu.

Dann wird er diejenigen, die sich dafür interessieren, per Whatsapp informieren. Auch das Strandbad und die Fischmeisterei bekommen bei Bedarf weiter Brot und Krusti von ihm. „Das geht alles auf dem kurzen Dienstweg, mich kann niemand mehr hetzen“, sagt Werner Neu.

Wenn die Bäckerei Neu schließt, werden in den Gemeinden am Ammersee-Westufer nur noch zwei Backstuben in Betrieb sein: in Oberschondorf (Lindner) und Dettenschwang (Ruch).

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen