In Utting kündigen sich für 2021 viele Baustellen an

Plus Utting hat seit Mai nicht nur einen neuen Bürgermeister, auch die Hälfte des Gemeinderats ist neu im Amt. Nach einer Findungsphase stehen nun zahlreiche Projekte auf der Agenda.

Von Frauke Vangierdegom

Normalerweise hätte der neue Uttinger Bürgermeister Florian Hoffmann (Ländliche Wählergemeinschaft) die Bürger im Rahmen einer Bürgerversammlung darüber informiert, was in den vergangenen zwölf Monaten in der Ammerseegemeinde los war und was in den nächsten Monaten ansteht. Normalerweise... Doch was ist seit Ausbruch der Pandemie schon normal? Die Hoffnung, die üblicherweise Ende November/Anfang Dezember stattfindende Bürgerversammlung abhalten zu können, machte spätestens der zweite Lockdown zunichte. Das Landsberger Tagblatt hat bei Bürgermeister Florian Hoffmann nachgefragt, was es denn zu berichten gegeben hätte.

„Intensiv haben wir uns im Gemeinderat damit befasst, zusammenzufinden“, sagt der neue Rathauschef, der seit 1. Mai im Amt ist. „Denn etwa die Hälfte des Gemeinderats wurde ausgetauscht.“ Workshops mit allen Gremiumsmitgliedern – auch den „alten“ – seien durchgeführt worden, in denen es beispielsweise Vorträge über die kommunalen Finanzen oder Baurecht gab. Außerdem hätten zwei „Immobilientouren“ durch die Gemeinde stattgefunden, wie Hoffmann weiter berichtet. Dabei seien die Liegenschaften Uttings begutachtet worden, wie etwa die 54 Gemeindewohnungen, der Campingplatz oder das ehemalige VR-Bank-Gebäude. Bekanntlich hat das Geldinstitut in Utting einen Neubau errichtet und ist dort selbst eingezogen.

Ein Rathaus in der ehemaligen Bank ist vom Tisch

Er sei froh darüber, dass die Überlegungen, das Uttinger Rathaus in dieses Gebäude zu verlegen, mittlerweile vom Tisch sind und der Uttinger Bürgertreff dort (vermutlich Mitte 2021) einziehen kann. „Das ist eine für das Rathaus und die Verwaltung richtungsweisende Entscheidung“, betont Hoffmann. Er könne sich durchaus vorstellen, dort, wo das Rathaus jetzt steht, einen Neubau zu errichten oder – mit dem entsprechenden Raumkonzept – das bestehende Gebäude umzubauen und durch einen Anbau zu vergrößern. „Unsere Büros sind einfach nicht mehr zeitgemäß“, sagt Hoffmann. Das habe unter anderem auch Auswirkungen auf die Einstellung dringend benötigter neuer Mitarbeiter. „Wenn ein Bewerber unsere Räume sieht oder zum Beispiel die im Denklinger Rathaus, dann wird er nicht lange überlegen, wo er lieber arbeiten will.“

Das ehemalige Bankgebäude in der Bahnhofstraße soll künftig den Bürgertreff beherbergen. Bild: Thorsten Jordan

Beherrschendes Thema im kommenden Jahr wird nach Auskunft des Bürgermeisters die Kinderbetreuung sein. „Schon im Mai haben wir die Hiobsbotschaft erhalten, dass wir zu wenig Betreuungsplätze haben“, erinnert sich Hoffmann. Wie bereits mehrfach berichtet, bekommt das Telos-Kinderhaus einen Anbau und auch der Kindergarten Zur Ludwigshöhe wird saniert und umgebaut. Für diese beiden Projekte allein wird Utting rund fünf Millionen Euro in die Hand nehmen müssen.

Die Schule ist ebenso ein Thema

Um die Kinder im Ort geht es auch im Bereich der Schulsanierung. Dort könnten schon im Laufe der nächsten Woche die beiden Heizsysteme in Betrieb gehen. Zum einen wird dann die Wärme-Grundversorgung über eine Pelletheizung sicher gestellt, „Spitzen deckt dann die neue Gasheizung ab“, so Hoffmann. Der Mehrgenerationen-Spielplatz im Summerpark wird ein weiteres zentrales Thema sein, mit dem sich die Gemeinde in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigt.

Auch auf dem Campingplatz ist was zu tun

Und dann ist da noch der Uttinger Campingplatz. „Wir brauchen dort neue Strom- und Wasserleitungen“, sagt Hoffmann, der überzeugt ist, dass der Boom im Bereich Camping anhalten wird.

Neue Strom- und Wasserleitungen sind für den Campingplatz in Utting erforderlich. Bild: Thorsten Jordan

Mit Blick in die Zukunft hat Uttings Bürgermeister gemischte Gefühle: Zum einen sieht er seine Gemeinde derzeit finanziell gut aufgestellt. „Aber 2021/22 fliegt uns der Rückgang der Einkommen- und Gewerbesteuer um die Ohren“, ist er sich sicher. Spätestens dann gelte es, vorsichtig zu wirtschaften, vorausschauend zu handeln und sich auf die wirklich wichtigen Projekte zu beschränken.

Zu denen zählt der Bürgermeister, der, wie er betont, sein Amt sehr gerne ausübe, auch die Modernisierung der Uttinger Straßenbeleuchtung.

