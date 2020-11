vor 17 Min.

In Utting wird ein besonderer Spielplatz entstehen

Plus Im Summerpark in Utting soll im nächsten Jahr ein Mehrgenerationen-Spielplatz gebaut werden. Warum sich der Gemeinderat deshalb mit Tarzan und Stand-up-Paddling beschäftigt hat.

Von Frauke Vangierdegom

In den Sommerferien 2021 soll, wenn alles nach Plan läuft, der neue Mehrgenerationen-Spielplatz im Uttinger Summerpark eröffnet werden. Unter dem Motto „Fischerdorf am Ammersee“ könnte dann dort ein Erlebnisareal für Jung und Alt entstanden sein, das sich über ein Dreieck zwischen dem Summerpark, dem Michl-Sirch-Weg und der Seestraße erstreckt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Landschaftsarchitektin Monika Treiber aus Herrsching ihren Entwurf vor.

Einen Rutschenturm, in Anlehnung an den Sprungturm im Uttinger Strandbad, soll der neue Spielplatz ebenso enthalten wie Spielhütten, die thematisch Fischerhütten am Seeufer aufgreifen. Eine große Sandfläche, Grünflächen, eine Bouleanlage für die älteren Spielplatznutzer, eine Tarzanbahn, ein Piratennetz und etliches mehr hat die Planerin vorgesehen. Damit stieß sie im Uttinger Gemeinderat durchweg auf Begeisterung, auch wenn ihre Gesamtplanung den bislang gesteckten Kostenrahmen von 230.000 Euro sprengt. „Bleiben wir im Kostenrahmen, dann müssen die Tarzanbahn und auch das Piratennetz gestrichen werden“, so die Planerin.

In Utting wurden die Eltern und Kinder befragt

Allerdings gehörte die Tarzanbahn (eine Art Seilbahn) zu den sehr häufig von befragten Eltern und Kindern geäußerten Wünschen. Und auch das Piratennetz zum ausgiebigen Klettern steht auf der Wunschliste derer, die sich künftig auf dem Spielplatz wohlfühlen sollen, ganz oben. So war es an den Gemeinderäten, sich Gedanken darüber zu machen, wo Abstriche gemacht werden sollen beziehungsweise, ob der Kostenrahmen noch einmal erweitert werden soll.

Sponsoren sollen bei der Finanzierung des Spielplatzes helfen

Schnell verworfen wurde ein Vorschlag von Helmut Schiller (SPD), den vorgesehenen Bouleplatz, dessen Kosten die Planerin mit rund 18.000 Euro bezifferte, zu einem späteren Zeitpunkt zu errichten. Denn, so brachte es unter anderem Renate Standfest (GAL) auf den Punkt: „Dann ist das kein Mehrgenerationen-Spielplatz mehr und es könnte sein, dass wir dann keine Fördermittel mehr bekommen.“ „Der Bouleplatz sollte bleiben, lieber erhöhen wir das Budget noch einmal“, schlug Peter Liebner (CSU) vor. Aber auch dieser Vorschlag war schließlich vom Tisch, als sich das Gremium darauf verständigte, sich auf die Suche nach Sponsoren und Spendern zu machen. Die sollen mit dafür Sorge tragen, dass die sogenannten Wipptiere in Form von Fischen und Stand-up-Brettern mit rund 8000 Euro nicht den gemeindlichen Geldbeutel belasten.

Auch wenn das nicht unbedingt reiche, um das Piratennetz und die Tarzanbahn mit dem ursprünglichen Kostenplan zu realisieren, war der Gemeinderat einhellig dafür, den so verbleibenden Mehrkosten von rund 7000 Euro zuzustimmen, um den Mehrgenerationen-Spielplatz auch attraktiv gestalten zu können.

Noch ist es eine grüne Wiese im Uttinger Summerpark - bald soll hier ein Mehrgenerationen-Spielplatz entstehen. Bild: Julian Leitenstorfer

Angeregt wurde im Rahmen der Diskussion, die Seilbahn mit einer stabilen Eisenkonstruktion zu realisieren, damit auch größere Kinder diese nutzen könnten. Außerdem solle darauf geachtet werden, eine möglichst leise Variante aufzustellen. „Wir brauchen also einen leisen Tarzan“, scherzte Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG). Außerdem wurde die Planerin gebeten, zwischen Spielplatz und Bouleplatz eine feste Wegeverbindung vorzusehen und für die geplante Schaukel eine höhere Variante zu wählen.

Darüber hinaus soll die vorgesehene Inklusions-Plattform, die es ermöglicht, dass auch Rollstuhlfahrer zu den Spielhütten gelangen können, so gedreht werden, dass eine stärkere optische Verbindung zwischen Kletternetz-Parcours und Sandspielplatz entsteht.

Die Altlasten sind inzwischen entsorgt

Wie Uttings Geschäftsstellenleiter Florian Zarbo dem Landsberger Tagblatt auf Nachfrage sagte, könne mit dem Bau des Mehrgenerationen-Spielplatzes, dessen Planungen die Architektin seit Mai mit Hochdruck vorantreibe, begonnen werden, ohne erneut Bodenproben im Summerpark zu nehmen. Wie berichtet, sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr der Spatenstich für den neuen Mehrgenerationen-Spielplatz erfolgen. Stattdessen rollten Bagger an, um Altlasten zu entsorgen, denn der Boden war mit Mineralöl-Kohlenwasserstoffen belastet.

Außerdem wurden in einer Tiefe von rund 2,40 Metern Bodenauffüllungen gefunden, die neben Pflastersteinen auch Ziegel- und Styroporreste beinhalteten. Der Aushub samt Entsorgung des belasteten Materials und die Wiederbefüllung der entstandenen Baugrube kostete die Gemeinde rund 40.000 Euro. Mittlerweile ist aber bereits sprichwörtlich Gras über die Aushubstelle gewachsen.

Lesen Sie dazu auch: Kein Halligalli im Uttinger Summerpark

Themen folgen