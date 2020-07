vor 19 Min.

In Weil gibt es ein wildromantisches Paradies für Insekten

Plus Der ökologische Garten von Christa und Alexander Bauer bietet nicht nur Hummeln, Bienen und Schmetterlinge eine Heimat. Zum 50. Geburtstag gab es für die Gärtnerin aus dem Landkreis Landsberg ein besonderes Geschenk.

Von Cornelia Madlener

Es blüht im ganzen Landkreis Landsberg. Denn hier scheint es besonders viele begabte Hobbygärtner zu geben. Egal ob in den idyllischen Hinterhöfen, Terrassen oder Balkonen von Landsberg oder in den eleganten Gartenanlagen am Ammersee oder den so typischen bayerischen Bauerngärten. Es sind kleine Paradiese, die man so entdecken kann. Gestartet waren wir mit unserer neuen Serie „Pflanzenpracht im Landkreis“ in einem kleinen Garten in Landsberg. Heute geht es nach Weil. Gerne können Sie sich bei uns bewerben, wenn Sie selbst oder Ihre Nachbarn einen besonders schönen Garten haben. Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de. Und es gibt auch was zu gewinnen: Drei der schönsten Gärten erhalten einen Preis, den Gärtnereien aus dem Landkreis spendieren. Die Gärtnereien Scherdi Hofstetten, Geier Weil und Dumbsky Hechenwang sind dabei.

„Was fliegen sehen“ will Christa Bauer in ihrem Garten. Ihr ökologisches Paradies ist ganz darauf ausgerichtet, vor allem Insekten, aber auch anderen Lebewesen, eine Heimat zu sein. Die Penzingerin schätzt weniger die Optik der Blütenpracht, sondern mehr die Akustik ihres Gartens, wenn Honig- und Wildbienen, Hummeln und Libellen durch ihren wildromantischen Garten summen.

Viel Nahrung für Stieglitze und Distelfalter

Nachdem man im Gartentor von einem üppigen, pinken Rosenstock begrüßt wird, blickt man auf die wilden Blumenwiesen der Familie Bauer. „Den Boden haben wir abgemagert“, erklärt die 53-jährige Gartenbesitzerin. Das bedeutet, dass die Erde mit Sand oder Steinen vermischt und nicht gedüngt wird. So kann eine Magerwiese entstehen, einer der artenreichsten Wiesentypen, auf dem durch nährstoffarmen Boden vor allem konkurrenzschwache Pflanzen gedeihen. Ausgesät hat Christa Bauer hier nur den Klappertopf und die Wegwarte, „alles andere ist mit der Zeit von selbst dazu gekommen.“ So blüht hier eine regionale Wildwiesenmischung, mitunter Schafsgabe, Margerite und verschiedene Sorten Klee. Dazwischen steht auch mal ein Ameisenhügel und sogar Disteln dürfen wachsen, da sie als Nahrung für Stieglitze und Distelfalter dienen, so Christa Bauer.

An die Insekten wurde auch bei den angelegten Beeten im Garten gedacht. „Ganz kleine Blüten sind besonder beliebt“, sagt Bauer. Deshalb klettern hier Johannisbeer-, Stachel- und Felsenbirnensträucher an von Christa Bauers Mann, Alexander, selbst gemachten Spalieren nach oben.

Gedüngt wird mit Pferdemist und Hornmehl

Vor etwa zehn Jahren haben die Bauers angefangen, ihren Garten in einen „Insektengarten“ zu verwandeln. Als ihre zwei Töchter groß genug waren, wichen Rutsche, Schaukel und Rasenfläche und der Umbau begann-Stück für Stück. Heute ist ihr Garten rein ökologisch. Gedüngt wird ganz ohne Chemie, mit Pferdemist, Hornmehl und Erde vom eigenen Kompost. Wer Tipps für einen solchen Garten möchte, könne sich gerne bei Christa Bauer über den Gartenbauverein Weil melden.

Vor drei Jahren stellte sich die Gartenbesitzerin noch Bienen für ihr Gartenglück vor. Gewünscht waren zwar Wildbienen, zu ihrem 50. Geburtstag bekam sie allerdings ein Volk Honigbienen geschenkt. Ein Missverständnis, das ihr nach einem Imker-Crashkurs beim Ammersee-Bienenhof nun aber doch Freude, und natürlich auch Honig bereitet. “Um den Honig geht es mir ja nicht-aber ich freue mich einfach, wenn hier etwas fliegt“, erzählt Christa Bauer, die momentan vier Völker Carnika-Bienen hält, stolz.

Drei der Bienenkästen, „Beuten“ genannt, stehen nebeneinander auf der Westseite des Gartens. Ein Weiterer steht etwas abseits, er wurde gerade als neues Bienenvolk von den anderen getrennt. Auf diese Weise hatte Familie Bauer im vergangenen Jahr sechs Völker, zwei davon wurden abgegeben.

Im Garten der Familie Bauer gibt es auch einen Teich. Bild: Julian Leitenstorfer

Auch mit dem Teich, der am Fuße eines Hügels in einer Gartenecke liegt, wurde der Garten um einige Bewohner reicher: Goldfische, Libellen, „und einen Molch haben wir hier auch schon gesehen“, erzählt Christa Bauer.

Der Hügel neben dem Teich ist, unter anderem, bepflanzt mit lila Ziersalbei und Lavendel. Ein schmaler Weg führt unter einem weißen Rosenbogen, und einer großen Hornbuche hindurch und endet auf der Anhöhe an einer Bank. Von hier aus ließe sich die Idylle sicher gut bewundern, dem Summen der Bienen und Plätschern des Baches lauschend. Die Vermutung, dass hier der Lieblingsplatz im Garten sei, ist naheliegend, aber nicht richtig. „Ich sitz’ eigentlich nicht so viel, sonst find’ ich immer was zu tun“, antwortet Bauer lachend. Besonders liegen ihr einfach die wilden Blumenwiesen am Herzen, stellt sie richtig.

Heilende Tees und Tinkturen

Aus einigen Pflanzen, die im Garten wachsen, stellt Christa allerlei heilende Tees und Tinkturen her. Beispielsweise empfiehlt sie Johanniskrautöl für kleinere Blessuren, Spitzwegerich als Erkältungstee. Obst und Gemüse werden aber auch angebaut. Neben Obstbäumen, die auf der Wiese stehen, gibt es ein Gewächs-, ein Tomatenhäuschen und zwei Hochbeete. Darum kümmert sich Alexander Bauer. Der gelernte Koch ist aber erst durch seine Frau auf den Gemüseanbau gekommen. Christa Bauer wuchs auf einem Bauernhof im Landkreis auf, das Gärtnern war schon immer ihre Leidenschaft und heute ist sie Vorsitzende des Gartenbauvereins Weil. „Anfangs hat mein Mann immer genau das Falsche raus gezupft, und das Unkraut wachsen lassen.“, erzählt Christa lachend. Heute pflegt er beispielsweise eigens gezogene Tomaten-, Paprika- und Gurkenpflanzen in seinen selbst gebauten Beeten und Häuschen.

Im Garten von Familie Bauer in Weil fühlen sich auch Schmetterlinge wohl. Bild: Julian Leitenstorfer

Für die Gartenerweiterung plant Christa Bauer noch eine Trockenmauer als zentralen Kräuterplatz. Um Kräuter zum Kochen zu sammeln, müsse man momentan immer durch den ganzen Garten laufen, da sie ganz verstreut wachsen. „Wenn ich dafür losgeschickt werde, ist das gefährlich, weil ich nicht wieder komme“, meint Christa Bauer mit einem Lachen. „Es gibt einfach immer was zu tun.“ Geplant ist außerdem noch der Bau eines Insektenhotels auf der Südseite des Gartens.

Besagte Bank, die wohl trotz allem der beste Platz ist, um den Garten zu bewundern, sei im vergangenen Jahr übrigens Heimat für zwei Igel gewesen, erzählt Christa Bauer. Die Bank ist somit auch Teil des kleinen Ökosystems, das hier geschaffen wurde, und weniger ein Dekoelement. Ganz nach dem Motto: Garten, Heimat für Lebewesen und Natur.

Themen folgen