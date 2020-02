vor 38 Min.

In den frühen Morgenstunden fliegen vor einem Club die Fäuste

Vor einem Landsberger Club geraten mehrere Männer in Streit. Am Ende wird ein 22-Jähriger verletzt und auch ein Auto wird beschädigt.

In den frühen Morgenstunden hat es vor einem Tanzlokal an der Waitzinger Wiese in Landsberg eine Schlägerei gegeben. Wie die Polizei mitteilt, verließ ein 22-Jähriger gegen 4 Uhr das Lokal, um zu rauchen. Dabei geriet er mit einigen anderen Männern in Streit. Bei der anschließenden Rangelei fiel der Mann zu Boden und wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der 22-Jährige erlitt dadurch mehrere Prellungen im Gesicht sowie eine blutende Nase. Der Verletzte konnte zwei Täter, die noch vor Ort waren – ein Brüderpaar aus Bad Wörishofen – identifizieren.

Bei der Rangelei wurde auch ein Absperrgitter verschoben und gegen ein geparktes Auto gedrückt. Es entstanden dabei zwei Dellen im Bereich des rechten Kotflügels. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro. (lt)

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg unter Telefon 08191/932-0 zu melden.

Themen folgen