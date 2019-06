vor 41 Min.

In der Bäckerei gibt es Kaffee im neuen Pfandbecher

Bei den Fischers im Hinteranger setzt man auf Nachhaltigkeit und will mehr Mitstreiter finden. Auch der Dorfbäck in Schwifting macht mit.

Kaffee trinken im Becher „to go“ ist nicht nur in sondern auch ziemlich praktisch. Allerdings gibt es auch einen großen Nachteil: Der leere Becher wird in der Regel weggeworfen, sorgt für zusätzlichen Müll und schadet der Umwelt. Bernhard Fischer, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei im Hinteren Anger in Landsberg hat mit seinem „To-Go-Kaffeebecher“ eine bessere Lösung gefunden. Seit Mitte Dezember verkauft er Kaffee an seine Kunden im sogenannten Recup-Becher. Der wird nämlich leer nicht einfach entsorgt sondern kann entweder in der Bäckerei selbst oder an anderen Stellen zurückgegeben werden, wo ebenfalls Recup-Becher ins Programm aufgenommen wurden. Im Landkreis Landsberg sind das neben der Bäckerei Fischer der Dorfladen in Denklingen, der Dorfbäck in Schwifting, die Kletterei in Kaufering oder die Bohne 37 in Dießen.

Umweltfreundlicher Kaffee

Viele seiner Kunden finden es gut, dass sie ihren „Mitnehm-Kaffee“ jetzt in umweltfreundlichen Bechern bekommen. „Aber es gibt auch immer noch Leute die sich damit nicht anfreunden können“, bedauert Fischer. Die Argumente, warum man nicht den Recup-Becher nehmen möchte, reihten von „ich komme ja nicht so oft hier vorbei“ bis hin zu „der Einwegbecher ist für mich einfach praktischer.“ Wenn es in der Stadt selbst noch ein paar Anbieter mehr gäbe, ist Fischer überzeugt, dann würden auch mehr Leute ihren Kaffee im Recup-Becher mitnehmen. Rund 40 der Pfandbecher unter seiner Kundschaft im Umlauf, schätzt Bernhard Fischer. Für diese Kunden sei der Kaffee to go auch zehn Cent billiger. „Irgendeinen Anreiz muss man schon bieten“, sagt der Bäcker. Außerdem sei das auch eine Vorgabe des Becher-Herstellers, dass Einwegbecher, die eventuell in den Geschäften ebenfalls angeboten werden, teurer sein müssen als der Recup-Becher.

500 Spülmaschinengänge hält er aus

Der Becher soll mindestens 500 Spülmaschinengänge aushalten und sind zu hundert Prozent recyclebar“, weiß Fischer. „Die Kunden können die Becher zu Hause aufbewahren bis sie wieder in die Stadt kommen und dann zurück bringen.“

Auf jeden Fall werde er weiter die Werbetrommel rühren um den Recup-Becher bekannt zu machen. Vor allem, um das Bewusstsein der Menschen für eine intakte Umwelt weiter zu schärfen. Mit der Einführung des Recup-Bechers hat Bernhard Fischer seinen Betrieb wieder ein Stück umweltfreundlicher gemacht. „Plastik-Tragetaschen gibt es bei uns schon seit zehn Jahren nicht mehr.“ Und auch Brot, das auf Kundenwunsch geschnitten wird, wird in den allermeisten Fällen in Papiertüten verpackt.

