In der Gunst der Politiker

Das Jugendzentrum feiert. Warum es in Landsberg gute Karten hat.

Es ist eine lange Zeit. 25 Jahre gibt es das Landsberger Jugendzentrum in der Spöttinger Straße nun schon. Für viele ist es eine beinahe „selbstverständliche“ Einrichtung. Dabei ist es gar nicht so selbstverständlich, dass sich Städte eine solche Einrichtung für ihre Jugend leisten. Das Argument, dass ein kostenträchtiges Jugendzentrum von viel zu wenigen Jugendlichen besucht wird, ist vielerorts zu hören. In Landsberg dagegen steht die Einrichtung in der Gunst der politisch Verantwortlichen, auch wenn die Besucherzahlen immer mal wieder zu wünschen ließen.

Umzug war keine Frage

So war es auch keine Frage, dass mit der baulichen Veränderung des Geländes der ehemaligen Pflugfabrik (Urbanes Leben am Papierbach) das Jugendzentrum nicht einfach weichen muss, sondern umziehen soll. Und wohin? Just neben den Standort, der schon vor über 25 Jahren als ideal auserkoren worden war. Zuvor gilt es aber zu feiern. Natürlich mit Livemusik. Die hat die Jugend schon immer in Scharen angezogen, was vor allem das Lechschall-Festival viele Jahre lang bewies.

Themen Folgen