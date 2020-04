In der Krise ist bei Sportlern Kreativität gefragt

Plus Sport in Corona-Zeiten: Für einen Kauferinger Triathleten platzt ein großer Traum. Die Schwimmer sitzen auf dem Trockenen und die Segler dürfen nicht auf den See.

Ironman auf Hawaii – es ist das Erlebnis schlechthin für einen Triathleten. Und genau auf dieses Erlebnis muss der Kauferinger Triathlet Tom Weikert verzichten, denn wegen der Corona-Pandemie finden keine Qualifikationswettkämpfe statt. Aber er ist nicht der einzige Sportler im Landkreis, der sich in dieser Saison sportlich neu orientieren muss. Besonders fantasievoll zeigt sich der Segler-Nachwuchs des Diessner Segel-Clubs in der aktuellen Situation.

Der Trainingsplan von Tom Weikert war prall gefüllt und erst mal auf den 28. Juni ausgerichtet: Beim Ironman in Frankfurt wollte sich der 46-jährige Polizist die Qualifikation für den Ironman auf Hawaii sichern. Aber Frankfurt wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. „Das wird dann in diesem Jahr nichts mehr“, nimmt es Weikert trotz allem relativ gelassen. Dabei, so der Familienvater, seien seine Chancen, das Ticket zu lösen, gut gewesen. „Wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht.“ Momentan ist die Saison für ihn jedenfalls beendet, noch bevor sie richtig losgegangen ist. „Dabei habe ich zum ersten Mal mit einem Trainer zusammengearbeitet und das hat mich ein gutes Stück nach vorne gebracht.“

Der Kauferinger Triathlet Tom Weikert beim Radtraining auf der Rolle. Bild: Weikert

Nach der Absage der Wettkämpfe hat Weikert sein Training wieder reduziert. „Momentan war schon erst mal die Luft raus“, räumt er ein. Aber er mache den Sport nicht nur für die Wettkämpfe. „Es geht ja auch um die Gesundheit. Der Sport stärkt das Immunsystem, und das schadet momentan sicher nicht“, sagt Weikert, der aber auch genau weiß, dass man nach harten Einheiten vorsichtig sein muss. Und die streut er jetzt in seinen Plan ein, wie er Lust hat. „Jetzt mache ich eben das, was Spaß macht, auch wenn es nicht sinnvoll ist.“ Radfahren und Laufen sei kein Problem, aber das Schwimmen müsse jetzt hintenanstehen. „Man kann es mit Krafttraining etwas ausgleichen“, sagt Weikert, der aktuell sein Level bei 60 bis 70 Prozent der Leistungsfähigkeit hält. „Wenn es absehbar wäre, dass wieder was geht, könnte ich schnell wieder aufbauen.“ Und ansonsten wird das Ziel Hawaii auf 2021 verschoben.

Schafft es eine Schwimmerin in die Nationalmannschaft?

Ganz schwierig ist die Situation auch für die reinen Schwimmer. Eigentlich würde in den nächsten Wochen eine Meisterschaft die nächste jagen, doch alles fällt aus. „Wir machen jetzt Einzeltraining an Land“, sagt Dirk Soßna, Sportleiter beim Schwimmclub Lechfeld. Über 50 aktive Schwimmer sind für den SCL im Einsatz – und das mit hervorragenden Ergebnissen. „Nicole Fritsch hat heuer über 50 Meter Freistil bereits die Olympianorm erreicht“, sagt Soßna. Zwar sei das noch kein Ticket für die Olympischen Spiele, aber bei der deutschen Jahrgangsmeisterschaft hätte sie die Chance gehabt, sich bei den Nationaltrainern erneut in Erinnerung zu rufen.

Wie es weitergeht, ist noch nicht klar. „Wir warten eigentlich jeden Tag auf eine Entscheidung vom Verband. Vielleicht wird die neue Saison, die im September starten würde, auch vorgezogen“, so der Sportwart. Auf jeden Fall halten sich die Sportler mit Trockentraining fit.

Dießener Segler zeigen sich kreativ

Vor verschlossenen Türen stehen derzeit auch die Segler. Endlich hat man den Winter überstanden – und muss trotzdem auf die erste Ausfahrt verzichten. Beim Diessner Segel-Club war die Jugend dennoch auf dem Wasser – auf dem virtuellen Wasser. Jugendleiterin Julia Stapff war die Idee zusammen mit ihren jungen Seglern gekommen. „Eigentlich wäre in den Niederlanden eine große Regatta geplant gewesen. Diese wurde nun virtuell gesegelt und wir haben mitgemacht.“ Und das mit Erfolg, denn der 14-jährige Ole Guntermann belegte bei fast 150 Teilnehmern den 59. Platz. „Und das bei seiner ersten E-Sailing-Regatta“, freut sich die Jugendleiterin.

Rund 20 aktive junge Segler hat der Verein, und für die wird es während den Kontaktbeschränkungen weiterhin virtuelle Segelwettkämpfe geben. „Den Jugendlichen gefällt die Alternative“, sagt Stapff – auch wenn natürlich alle lieber auf dem See wären. Oder man ist so unterwegs wie Michel (8) und Valentin (11) von Saint Andrè. Die haben mit ihren Eltern nämlich einen Opti für den Rasen gebastelt. „Es ist ein normales Opti-Segel“, beschreibt Julia Stapff das Gefährt, der Unterbau wurde aus alten Surfbrettteilen und einem Laufrad konstruiert. „Die Jungfernfahrt ist erfolgreich geglückt, nur der Wind fehlte etwas“, berichtet Stapff. Und wenn es ihrem Segelnachwuchs doch langweilig wird, dann verschickt sie auch mal ein selbst gemachtes Kreuzworträtsel mit Segelbegriffen.

Der Radrennfahrer Alexander Steffens aus Dießen. Bild: sportograf.com

Mit einem lachenenden und einem weinenden Auge sieht der Dießener Radrennfahrer Alex Steffens die Wettkampfpause. „Ich hatte beim letzten Rennen in der vergangenen Saison einen schweren Sturz.“ Mit 50 Stundenkilometern übersah er ein Schlagloch, landete im Graben und knallte mit dem Rücken auf ein Abflussrohr. Zwei Wochen Intensivstation und eine lange Reha folgten, „aber jetzt funktioniert wieder alles“, sagt der 27-Jährige. Und jetzt habe er Zeit, den Trainingsrückstand wieder aufzuholen. „Trotzdem ist es natürlich schade, dass alle Rennen bis Juli abgesagt sind.“

Radsportler Steffens gibt sich optimistisch

Vor allem, da es für ihn darum geht, sich in ein Profi-Team zu fahren. Aber vielleicht tut sich für den Radsportler eine ganz andere Möglichkeit auf: Während die Tour de France auf Ende August verschoben wurde, werden andere Rennen, wie die Tour de Suisse online gefahren. „Da werden die Räder der Teams auf Rollentrainer gespannt und dann wird gefahren.“ Und genau so eine Möglichkeit gibt es auch im Winter: Über virtuelle Rennen kann man sich sogar in ein Profi-Team fahren. „Vielleicht gibt es das dieses Jahr im Sommer auch“, hofft Steffens auf eine zusätzliche Chance. und bis dahin gilt: „Abwarten, Tee trinken und trainieren“, sagt er trotz allem gut gelaunt.

