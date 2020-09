13:12 Uhr

In der neuen Berufsschule in Weilheim wird ab Herbst 2021 unterrichtet

Am Narbonner Ring in Weilheim wird gebaut. In einem Jahr soll die neue Berufsschule für Auszubildende aus Gewerbe und Handwerk fertig sein.

Plus Es ist ein Riesenprojekt: Die Berufsschule in Weilheim wird am Narbonner Ring neu gebaut. Wie es derzeit auf der Großbaustelle aussieht.

Von Alfred Schubert

„Der Zeitplan ist sportlich“, sagt Florian Steinbach, der Leiter der kommunalen Bau- und Liegenschaftsverwaltung am Landratsamt Weilheim-Schongau. Er ist für den Bau der neuen Berufsschule an der B 2 in Weilheim zuständig. Da aber die Bauarbeiten im Zeitplan liegen, ist er sich sicher: „Im kommenden Herbst ist die Schule bezugsfertig.“ Der Schulbau ist eines der größten kommunalen Bauprojekte in der Region.

Nachdem bereits rund 90 Prozent der Aufträge vergeben sind, sei auch schon sicher, dass der Finanzplan eingehalten werden könne. 70 Millionen Euro habe der Kreistag für das Großprojekt eingeplant. Davon entfallen rund 60 Millionen Euro auf die reinen Baukosten, zehn Millionen kostet die Ausstattung, zu der auch eine Werkstätte für Elektroautos gehört.

Im Winter kann der Innenausbau erfolgen

Diese ist dann laut Steinbach wieder „auf der Höhe der Zeit“. Es werde aber nicht alles neu gekauft. Die zuletzt für die Schule beschafften Geräte werden in das neue Schulhaus gebracht und weiter genutzt. Die Investitionssumme und die von Steinbach nicht genannten Grundstückskosten zahlen die Steuerzahler, 30 Millionen davon als sogenannte Förderung über den Staatshaushalt, den Rest über den Kreishaushalt.

Der Rohbau sei fertig, wie Steinbach sagt, auch das Dach sei dicht, demnächst würden auch die letzten Fenster, Türen und Tore eingebaut, sodass der Innenausbau im Winter witterungsunabhängig fortgesetzt werden könne.

Die Räume müssen bis zu fünf Meter hoch sein

Die Bruttogeschossfläche beträgt rund 19.000 Quadratmeter, der umbaute Raum hat ein Volumen von rund 88.000 Kubikmetern. Dieses Verhältnis komme laut Steinbach dadurch zustande, dass es sich um eine gewerblich-technische Berufsschule handele, die im Erdgeschoss mehrere Werkstätten habe, in denen Handwerker ausgebildet werden sollen. Die Räume für Maurer, Zimmerer, Metallbauer und Kfz-Mechatroniker müssten bis zu fünf Meter hoch sein. Im Schulhaus gibt es zudem eine Mensa mit eigener Küche. In der Berufsschule, die derzeit noch in der Kerschensteinerstraße angesiedelt ist, werden rund 1700 Schüler aus bis zu 68 verschiedenen Ausbildungsberufen unterrichtet, auch aus dem Landkreis Landsberg.

Das Gebäude wird nach Angaben von Steinbach als Betonbau ausgeführt, was angesichts der großen Spannweiten der Decken und der daraus resultierenden Last auf den Wänden notwendig sei. Die großflächige Bauweise ist laut Florian Steinbach notwendig, weil es sinnvoll sei, die Werkstätten mit ihren schweren Maschinen und Lagerbeständen im Erdgeschoss unterzubringen. Nicht zuletzt aus städtebaulichen Gründen sollte nicht zu hoch gebaut werden, weil das Gebäude den Stadtrand im Norden prägt. Und auch an den Klimaschutz wurde gedacht. Geheizt wird das Gebäude mit Hackschnitzeln, eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach produziert umweltfreundlich Strom.

Der Grundstein ist eine Besonderheit

Eine Besonderheit ist der Grundstein. Dieser wurde nicht, wie üblich, ins Fundament einbetoniert, sondern erhält einen prominenten Platz in der Nähe des Eingangs. Anfang Oktober ist eine „Hebauffeier mit Grundsteinlegung“ geplant. Dabei wird der Grundstein, der eine Zeitkapsel enthält, eingemauert.

Später soll dort eine Stahlplatte mit einer Inschrift angebracht werden, die auf die Zeitkapsel hinweist, wie Florian Steinbach mitteilt.

