In einem Garten in Kaltenberg geht es um die ganze Welt

Plus Lauschige Ecken und fröhliches Geplätscher laden im Garten von Inge Löb in Kaltenberg zum Verweilen ein. Ein Rundgang durch ihr Grundstück gleicht einer kleinen Reise um die ganze Welt.

Von Hertha Grabmaier

Es grünt im ganzen Landkreis Landsberg. Denn hier scheint es besonders viele begabte Hobbygärtner zu geben. Egal ob in den idyllischen Hinterhöfen, auf Terrassen oder Balkonen in Landsberg, in den eleganten Gartenanlagen am Ammersee oder den so typischen bayerischen Bauerngärten: Es sind kleine Paradiese, die man so entdecken kann. Gestartet sind wir mit unserer Serie „Pflanzenpracht im Landkreis“ in einem kleinen Garten in Landsberg. Heute sind wir in Kaltenberg.

Der prall gefüllte Mohn ist schon verblüht, die bunten Sommerblumen spüren den Herbst, dennoch: Der Garten von Inge Löb in Kaltenberg strahlt mit der nachmittäglichen Sonne um die Wette. Von der Terrasse aus, mit dem liebevoll gedeckten Tisch und den exotischen Palmengewächsen, eröffnet sich dem staunenden Betrachter der Ausblick in eine Gartenpracht von zauberhaftem Charme.

Blüten, Insektenfutter und wohlschmeckende Früchte

Beeindruckende Blumenimpressionen, eine blühende Auswahl an Insektenfutterpflanzen, harmonieren mit Oleander und Phlox und fügen sich stimmig ein, in Fruchthecken und von Efeu umgarnte verschiedenartige Büsche. Hier entfaltet sich alles prächtig, nicht einmal der Buchsbaumzünsler wollte da stören. Kräuterbeete, Himbeersträucher und mediterrane Zitronen- und Orangenbäumchen in Töpfen mit wohlschmeckenden Früchten versprechen reichliche Ernte.

Obwohl die üppige Blütezeit der stolzen Schönheiten unübersehbar zu Ende geht, verströmen Rosen in allen Farbvariationen feinste Düfte. Nostalgische Strauchrosen mit ballförmigen Blüten, benannt nach der Göttin Artemis, wohlriechende „Chartreuse De Parme“ in warmem Violett, die „Jacques Cartier“ in reinem Rosa und die zartlila blühende „Chateau De Cherverny“ sind der ganze Stolz von Inge Löb.

Für Rosen hat Inge Löb ein besonderes Faible

Sie hat nicht nur zwei „grüne Daumen“, sondern neben einem Faible für Rosen auch ein Händchen für die Anordnung extravaganter Dekorationsstücke. Sie besaß einige Jahre ein eigenes „Kunststüberl“ in Scheuring, in dem sie ausgefallene Raritäten, eigene Blumen- und Pflanzenkreationen verkaufte, wobei sie auch Blumenarrangements für Hochzeiten und andere Festlichkeiten kreierte.

Die Rose Artemis blüht auch noch im Herbst. Bild: Thorsten Jordan

Gartengestaltung ist ihre große Leidenschaft. Seit Kurzem genießt sie ihren Ruhestand, arbeitet nur noch tageweise in München und hat nun mehr freie Zeit für ihr kleines Paradies, in dem alles selbst erdacht, installiert und angelegt ist. Auf kleinen Kieswegen oder über das satte Gras geht es vorbei an fantasievollen Umrandungen aus Glas und Stein, zu verträumten Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einladen. Ein Hingucker ist der arabische Pavillon mit passenden Kissen, ausgesuchter Deko und Mitgebrachtem aus Ägypten. Wohlfühlatmosphäre verbreitet die mit exotischen Accessoires geschmückte japanische Abteilung, die wie verwunschen, hinter einem kleinen Teich mit wasserspeiendem Froschkönig liegt. Vor einem gemütlichen Sonnenplatz, umrankt von prallen, blauen Trauben, halten zwei Steinlöwen Wache.

Im Teich schwimmt ein stattlicher Schwarm Goldfische

Dazwischen leuchten immer wieder Rosen in fantasievollen Arrangements, wie die apricotfarbene „Belvedere“, die „Sebastian-Kneipp-Edelrose“ und die Kletterrosen „Mercedes“ und „Santana“, umtanzt von Schmetterlingen, die sich besonders wohl zu fühlen scheinen. Dazwischen fällt Wasser aus aufsteigenden Fontänen, plätschert in kleinen Bachläufen. Auch eine bepflanzte Badewanne, die aus Inge Löbs Kindheit stammt, hat noch Verwendung gefunden. In einem großen, von sattem Bambus umrahmten Seerosenteich tummeln sich 35 imposante Goldfische, die bei der Fütterung fast mühelos gezählt werden können.

So sieht die Asiatische Ecke im Garten von Inge Löb aus. Bild: Thorsten Jordan

Romantischer Zierrat, verspielte Rankhilfen, allerlei Gebrauchsgegenstände, denen Inge Löb neues Leben eingehaucht hatte, Lichtinstallationen, selbst bemalte und beschriftete Tontafeln, nostalgisches in den Rosenbaum gehängtes Kaffeegeschirr, bilden mit allem, was grünt und blüht, ein geschlossenes Gesamtkunstwerk.

Auf Wunsch gibt es auch Musik und passende Beleuchtung

Es gibt einen Lieblingsfrühstücksplatz und einen für den Nachmittagskaffee. Wenn Kinder und Enkel zu Besuch kommen, können sie sich wunderbar im Garten verteilen und jeder sein lauschiges Plätzchen finden. Im hinteren Teil der Anlage, unweit des Grillplatzes, vor den südländischen Zypressen, hat die „Hawaii-Strandbar“ mit aufgeschüttetem Sylter Sand einen idealen Standort gefunden. Auf der Theke prangt ein großes Segelschiffmodell, auf Wunsch gibt es Aloha’Oe-Musik und entsprechende Beleuchtung.

Die Hawaiibar mit Sand von der Insel Sylt als Unterlage. Bild: Thorsten Jordan

Jetzt hängen noch die Wein- und Sektgläser in Reichweite der Barhocker, aber zur Adventszeit wird neu dekoriert und wärmender Punsch serviert. Bald naht die Zeit für das Herbst- und Winteroutfit, auch für alle anderen Sitzgruppen. Jahreszeitmäßig passend wird umgestaltet, statt Kissen gibt es Felle, Palmen kommen rein, Nadelbäume raus, nur die Vogelhäuschen im Apfelbaum, die müssen natürlich bleiben.

