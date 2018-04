vor 17 Min.

In einer Quelle ist immer noch PFC

In einer der sieben Quellen in Untermühlhausen – deren Wasser jedoch inzwischen nicht mehr ins Trinkwassernetz eingespeist wird – finden sich immer noch giftige perfluorierte Kohlenstoffe (PFC).

Auch wenn das Untermühlhauser Wasserwerk seit 2013 nicht mehr am Netz ist, wird noch regelmäßig beprobt. Einige Bürger sind wegen der Schadstoffe besorgt.

Von Gerald Modlinger

Welches Ausmaß hat die Verunreinigung von Boden und Wasser im Bereich des Fliegerhorstes in Penzing mit perfluorierten Kohlenstoffen (PFC) tatsächlich? Und vor allem, was davon ist möglicherweise bei den Menschen angekommen, die ihr Trinkwasser bis 2013 aus den sogenannten Sieben Quellen bei Untermühlhausen bezogen haben? Nach den Veröffentlichungen zu diesem Thema herrscht nach wie vor eine gewisse Verunsicherung, auch wenn die Behörden versichern, dass vom Trinkwasser in Landsberg und Umgebung keine Gefahr ausgeht.

Zu denken habe schon damals gegeben, dass die Untermühlhauser Quellfassungen 2013 in einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ vom Netz genommen worden seien, sagt Barbara Drexl aus Untermühlhausen. Außer, dass in einer Wasserprobe ein überhöhter Wert an giftigen PFC festgestellt wurde, der sich wiederum auf die auf dem Flugplatz in Penzing früher verwendeten Löschschäume zurückführen ließ, habe man seither trotz mancher Nachfragen nicht viel erfahren. Auch jetzt bleibt Drexl misstrauisch: „Warum wird verhindert, dass Blutuntersuchungen gemacht werden?“ Unter anderem dies hatte zuletzt – erfolglos – auch die SPD im Landtag gefordert.

Es wurde nur eine Bestandsaufnahme gemacht

Drexl würde auch gerne wissen, ob die Boden- und Wasserbelastung Auswirkungen etwa auf das Vorkommen von Krebserkrankungen haben könnte. Antworten darauf habe sie bislang vom Gesundheitsamt, dem sie geschrieben habe, nicht bekommen. Auch ihr Sohn und andere Einwohner haben sich an Behörden und Politiker gewandt, erzählt Drexl weiter. Geantwortet habe der Landtagsabgeordnete Ludwig Hartmann: Dieser schrieb, dass die Grünen schon seit Jahren mehr Geld zur Sanierung von Altlasten fordern. Zuletzt sei im Landtag im Januar ein Antrag gestellt worden, der aber von der CSU-Mehrheit abgelehnt worden sei.

Tatsächlich hat sich in den vergangenen fünf Jahren in Sachen Altlastensanierung außer einer Bestandsaufnahme konkret nichts getan. Die PFC sind auch nach wie vor im Untermühlhauser Quellwasser nachweisbar, das nicht mehr als Trinkwasser verwendet wird. Das berichtet der Vorsitzende des Wasserzweckverbands Pöringer Gruppe, Wilfried Lechler.

Man wollte keine Risiko mehr eingehen

2013 war der Stoff in einer der sieben Quellen nachgewiesen worden, als er mit 0,58 Mikrogramm pro Liter den gesundheitlichen Orientierungswert für stillende Frauen von 0,5 Mikrogramm überschritten hatte. Allerdings: In dieser Konzentration sei das Wasser nie in den Haushalten des nördlichen Verbandsgebiets (Teile der Gemeinde Penzing, Weil) angekommen, betont Lechler: Dieser Wert sei nur in der Probe einer von sieben Quellen festgestellt worden.

Das Wasser daraus sei mit dem der anderen Quellen vermischt und entsprechend verdünnt worden, bevor es ins Leitungsnetz von Untermühlhausen, Epfenhausen, Weil, Geretshausen, Petzenhausen, Beuerbach, Pestenacker, Mangmühle und Adelshausen eingespeist wurde. Aber weil man überhaupt kein Risiko eingehen wollte, sei die Nutzung des Untermühlhauser Wassers beendet worden, sagt Lechler.

Der Experte sagt: Der Boden sollte ausgetauscht werden

Seither werde diese eine belastete Quelle auch weiterhin jährlich beprobt. Das Ergebnis: Die PFC sind immer noch vorhanden, allerdings ist die Konzentration geringfügig gesunken, wie Lechler berichtet. „Wenn der Boden da oben im Fliegerhorst nicht ausgetauscht wird, wird das auch nicht viel weniger werden“, denkt der Zweckver- bandschef. Nachdem die Nachricht über das bayernweite PFC-Problem auf dem Markt war, habe die Pöringer Gruppe auch eine Sonderbeprobung von Leitungswasser in den Rathäusern in Pürgen und Weil veranlasst. Dabei sei jedoch kein PFC festgestellt worden.

Ansonsten ist die Bundeswehr seit 2013 damit beschäftigt, die PFC-Altlasten in Penzing zu dokumentieren. Die Bodenuntersuchungen beschränkten sich dabei auf den Bereich innerhalb des Flugplatzes. Denn es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass außerhalb davon Schadstoffe in den Boden gelangten. Außerhalb des Flugplatzes sei aber Grundwasser beprobt worden.

Auf dem Flugplatz ist die Belastung hoch

Sowohl im Boden wie im Grundwasser seien problematische Giftkonzentrationen gemessen worden, die über den „Schwellenwerten“ des Landesamts für Umwelt (LfU) liegen: „Die gemessenen Werte geben Anlass für weitere Untersuchungen mit dem Ziel, geeignete Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers ergreifen zu können“, heißt es dazu in einer gemeinsamen Stellungnahme von LfU, Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt.

Ein Stoff – Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) – wurde in einer Bodenprobe auf dem Flugplatz in 2800-fach erhöhter Konzentration gefunden, andere PFC-Verbindungen wurden 57- bis 1400-fach erhöht im Boden nachgewiesen.

