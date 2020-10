vor 27 Min.

In fünf Jahren soll das neue Landratsamt in Landsberg fertig sein

Im Landsberger Osten will der Landkreis ein neues Landratsamt bauen. Jetzt werden weitere Details der Planung bekannt.

Von Thomas Wunder

Aktuell sind beim Landratsamt in Landsberg 400 Mitarbeiter beschäftigt. Sie arbeiten im Hauptgebäude in der Von-Kühlmann-Straße und in 16 Außenstellen. Weil in den kommenden Jahren noch einige Mitarbeiter dazukommen werden und die Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen, plant der Landkreis einen Neubau am Penzinger Feld im Landsberger Osten. In der Sitzung des Kreisausschusses wurde jetzt bekannt, welche Abteilungen in den Neubau ziehen sollen und dass mit einem Einzug in fünf Jahren gerechnet wird.

In der Sitzung des Kreisausschusses am Dienstag berichtete Christian Kusch, der für den Hochbau zuständige Abteilungsleiter im Landratsamt, über die Vorbereitungen für einen Realisierungswettbewerb. Dabei ging es unter anderem auch darum, welche Sachgebiete im Gebäude in der Von-Kühlmann-Straße und welche im Neubau Platz finden sollen. Im derzeitigen Hauptgebäude ist vorgesehen, künftig alle sozialen Dienstleistungen unterzubringen. Das Jobcenter, das Gesundheitsamt, das Veterinäramt und der Bauhof bleiben Außenstellen.

Die Zahl der Mitarbeiter soll steigen

In den Neubau sollen zunächst 245 Mitarbeiter in 190 Büros ziehen, darunter auch Landrat Thomas Eichinger. Das Gebäude könnte ersten Planungen zufolge eine Geschossfläche von rund 13.500 Quadratmeter haben. Eine mögliche Erweiterung ab dem Jahr 2035 ist laut Kusch vorgesehen. In seinen Berechnungen geht er davon aus, dass das Personal jährlich um drei Prozent wächst. Bis 2035 würde die Zahl der Mitarbeiter von 400 auf 527 steigen. Inwieweit diese Berechnung richtig ist, darüber entspannte sich eine Diskussion in der Sitzung des Kreisausschusses (ausführlicher Bericht folgt).

