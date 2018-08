vor 39 Min.

In zwei Jahren ist für Herbert Kirsch Schluss im Dießener Rathaus

Dießens Bürgermeister Herbert Kirsch (unser Bild zeigt ihn in den Seeanlagen) will bei den nächsten Kommunalwahlen im Jahr 2020 nicht mehr antreten.

Nach 24 Jahren hört er auf: Bürgermeister Herbert Kirsch tritt bei den Kommunalwahlen 2020 nicht mehr an. Was er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt.

Von Alois Kramer

Der Countdown läuft. Nicht nur für die Landtagswahl im Oktober in Bayern. Schon in weniger als zwei Jahren stehen im Freistaat die Kommunalwahlen an. Für viele in der Lokalpolitik tätigen Mandatsträger eine spannende, aber auch anstrengende Zeit. Wir unterhalten uns in loser Reihenfolge mit Bürgermeistern der Ammerseegemeinden über ihre Pläne in den Gemeinden und über deren persönliche Lebensplanungen. Den Auftakt macht ein Gespräch mit Dießens Bürgermeister Herbert Kirsch.

Herr Kirsch, gibt es ein oder mehrere Projekte, die Sie in Ihrer Amtszeit noch bis 2020 unbedingt realisieren möchten?

Herbert Kirsch: Naja, zwei Jahre sind es ja nicht einmal mehr, insofern bleibt in dieser Amtszeit nicht mehr so viel Zeit, um die ganz großen Projekte noch zu realisieren. Was wir in der Zeit auf jeden Fall schaffen werden, ist der Neubau des Kiosks in den Seeanlagen. Auch der Bau von 18 Sozialwohnungen sollte bis Anfang 2020 erfolgreich abgeschlossen sein. Zweifel hege ich hingegen, ob der von uns beschlossene Umbau der Seeanlagen wenigstens noch begonnen werden kann. Dazu müssen wir beispielsweise erst die wasserrechtliche Genehmigung erhalten. Erst wenn diese Genehmigung vorliegt, können Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten erfolgen.

Treten Sie dann in zwei Jahren nochmals als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters an?

Kirsch: Nein, das werde ich nicht. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, außer, dass der Gemeinderat von mir persönlich bereits in einer nicht-öffentlichen Sitzung informiert wurde.

Vor einigen Wochen hat in Dießen ein Mobilitätsforum stattgefunden. Haben Sie vielleicht schon ein Konzept sowohl für den öffentlichen Personennahverkehr wie auch den privaten in ihrer Gemeinde?

Kirsch: Also, wenn Sie sich vor Augen führen, dass Dießen selbst sowohl in Nord-Süd- als auch in Ost-West-Richtung von Staatsstraßen, über die viel überörtlicher Verkehr fließt, durchzogen ist, wenn Sie sich vor Augen führen, dass wir eine Flächenkommune mit dem Zentrum in Dießen und darüber hinaus Standort von drei großen Schulen (Stichwort: Eltern-Taxi) sind, dann wird Ihnen selbst ja schon sehr schnell deutlich, dass wir immer sehr viel Verkehr im Ort haben werden. Hinzukommt, dass ohnehin die Verkehrsdichte zugenommen hat, weil beinahe jede Familie heutzutage doch über mehr als ein Fahrzeug verfügt. Insofern können wir nun schauen, dass möglichst viele Menschen zum Umstieg auf den Öffentlichen Personennahverkehr bewegt werden können.

Kann man den Schwerlastverkehr aus dem Ort bekommen?

Der Landkreis, der bei uns dafür verantwortlich ist, hat da in den vergangenen Jahren schon recht gute Arbeit geleistet, und wir werden gemeinsam mit dem Landkreis an einer stetigen Verbesserung arbeiten. Ein wesentlicher Fortschritt wäre für uns schon, wenn es gelänge, den überörtlichen Schwerlastverkehr aus der Hofmark und der Herrenstraße herauszubekommen. Aber das ist ein Thema, das leider nicht in unseren Zuständigkeitsbereich fällt.

Wie sehen Sie die Situation der Flüchtlinge in Ihrer Gemeinde?

Kirsch: Ich denke, dass die Situation für Geflüchtete in unserer Gemeinde sehr gut ist, dass diese Menschen gut bei uns integriert sind. Wir haben nach wie vor engagierte Helferkreise. Wir finanzieren - derzeit noch mit der örtlichen Arbeiterwohlfahrt - ab Herbst dann alleine eine eigene Betreuerin, die sich wirklich ausgezeichnet um diesen Personenkreis kümmert und mit deren Unterstützung wir auch bei der Wohnraumbeschaffung behilflich sind. Erfreulich ist, dass nach meiner Kenntnis inzwischen bereits weit über die Hälfte der bei uns lebenden Geflüchteten einer Beschäftigung nachgeht.

Wie empfinden Sie die Arbeit mit dem Gemeinderat? In der Bundespolitik sagt man, habe sich der Ton im Parlament verschärft.

Kirsch: Die Arbeit im Marktgemeinderat ist zum Glück von Sachpolitik geprägt, was sich in einer konstruktiven Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums widerspiegelt. Insofern ist auch der Ton glücklicherweise nicht mit dem in der Bundespolitik vergleichbar. Zu beobachten ist allerdings, dass sich der Umgangston vereinzelter Bürger, gerade auch den Mitarbeitern im Rathaus gegenüber, verändert hat.

Wie stehen Sie zur explosionsartigen Entwicklung der Bodenpreise am Ammersee? Wie könnte eine sozialverträgliche Wohnungspolitik aussehen?

Kirsch: Die Entwicklung, die die Bodenpreise genommen haben, ist ja kein Phänomen des Ammersees, sondern ein allgemeines Problem, das im Ballungsraum München nur besonders ausgeprägt ist. Nur, der Markt Dießen kann das Problem alleine nicht lösen. Wir können lediglich durch den Bau von Sozialwohnungen etwas gegensteuern, aber dazu benötigen wir erstens selbst die passenden Grundstücke und zweitens viel Geld. Nur mit den staatlichen Zuschüssen alleine bauen wir diese Wohnungen nämlich noch nicht.

Wie beurteilen Sie die Situation der Kinderbetreuung am Ort?

Kirsch: Wir können jedem Kind jederzeit, wenn auch nicht immer im Wunschkindergarten, einen Betreuungsplatz zur Verfügung stellen, haben also eine hundertprozentige Bedarfsdeckung. Bei den Krippenplätzen haben wir aktuell ebenfalls den Bedarf gedeckt, mussten dieses Jahr jedoch nachbessern. Allerdings werden wir bei den Krippenplätzen in Zukunft noch weitere Plätze schaffen müssen.

