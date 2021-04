Inhaber der Landsberger Eisdiele Mr. Gelato ist gestorben

Luigi Grava, Inhaber der Landsberger Eisdiele Mr. Gelato, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Luigi Grava, der Inhaber der Landsberger Eisdiele Mr. Gelato am Hauptplatz, ist kürzlich im Alter von 70 Jahren gestorben. Grava, der im Jahr 2000 nach Landsberg kam, hinterlässt seine Frau und zwei Töchter. Luigi Grava wurde am 1. März 1951 in Claut ( Italien) geboren. Sehr jung zog es ihn nach Mailand, um dort in einer Bar zu arbeiten. 1965 entschloss er sich schließlich, nach Deutschland zu gehen.

Er hatte immer einen Notizblock dabei

Fünf Jahre später eröffnete Luigi Grava seine erste Eisdiele im niedersächsischen Hannover. Das Markenzeichen des Gastronomen: Er hatte immer einen Notizblock dabei, um eine To-do-Liste zu erstellen.

Im Jahr 2000 verschlug es Luigi Grava und seine Familie nach Landsberg – eine Stadt, die zu seiner zweiten Heimat werden sollte. Die Wintermonate verbrachte er jedoch vornehmlich in Italien, wo er vergangene Woche beigesetzt wurde. Luigi Gravas Töchter erinnern sich an einen „Vater, der uns nie etwas entgehen ließ und uns so viel lehrte“. Für seine Mitarbeiter sei er ein „großartiger Chef“ gewesen, der auch selbst immer mit angepackt habe. (dst)