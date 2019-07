vor 3 Min.

Inklusives Fußballturnier: Die Leidenschaft verbindet

Markus Müller spielte beim Inklusionsturnier in Erpfting beim FC Augsburg mit. Der Nachwuchs des Bundesligisten spielte unter anderem gegen den TSV Bruggen (blaue Trikots)

Beim SV Erpfting kämpften rund 90 Nachwuchskicker um einen Wanderpokal. Wie es auch den Kindern mit Handicap gelingt, Tore für ihre Mannschaft zu schießen.

Von Frauke Vangierdegom

Der 15-jährige Markus Müller ist sichtlich stolz auf seine Leistung beim vierten inklusiven Fußballturnier für E-Jugend-Mannschaften. In einem Spiel hat der Kicker, der die Regens-Wagner-Tagesstätte besucht, sogar zwei Tore geschossen. Auch wenn es „ganz schön anstrengend“ sei, die ganze Zeit hinter dem Ball herzurennen, mache ihm das Spielen mit anderen Jugendlichen viel Spaß.

Nico wird begeistert aufgenommen

Berührungsängste kennen die Nachwuchs-Kicker nicht. „Es ist völlig egal, welche Behinderung der Mitspieler hat. Jeder wird sofort akzeptiert und integriert“, berichtet Markus Haschka, der E-Jugend-Trainer aus Lengenfeld. Er ist heuer zum ersten Mal beim Turnier dabei. Seine Schützlinge hätten ihm im Vorfeld viele Fragen gestellt, damit sie auf dieses besondere Turnier richtig vorbereitet sind. Und das sei gelungen, denn „unser Mitspieler Nico ist sofort von allen begeistert aufgenommen worden.“

Über 90 Kinder, jede Menge Betreuer und einige Eltern tummeln sich auf dem Gelände des SV Erpfting. Unter den Teilnehmern waren elf Kinder aus der heilpädagogischen Tagesstätte von Regens Wagner Holzhausen sowie eine Mannschaft der Lebenshilfe Landsberg mit ihrem Trainer Stephan Botschafter. Auf zwei Kleinfeldern wird um den Wanderpokal gekämpft, den es heuer erstmals zu gewinnen gibt.

Den Ball nur noch ins Tor schieben

Die Nachwuchskicker vom FC Augsburg, dem FC Stoffen, der Lebenshilfe, des SV Erpfting, sowie der Sportvereine Igling, Lengenfeld und Burggen sind mit Feuereifer bei der Sache. Jeder Ball ist heiß umkämpft und doch fällt eines ganz besonders auf: Alle Spieler einer Mannschaft nehmen Rücksicht auf ihren Mitspieler mit Handicap. „Die Spieler vom FCA machen das besonders geschickt“, freuen sich die Betreuer am Spielfeldrand. „Da werden unsere Kinder so lange frei gespielt, bis sie den Ball nur noch ins Tor schieben müssen“, erklärt Thorsten Grün, einer der beiden Jugendleiter beim SV Erpfting. Zusammen mit Horst Barufke kümmert er sich mit den vielen anderen Helfern um den reibungslosen Ablauf des Turniers.

Marius Lebsanft ist 13 Jahre alt und ein großer FC Bayern-Fan. Besonders auf die Partie gegen die E-Jugend des FCA freut er sich. Da wolle er alles auspacken, was er im Training bei Regens Wagner Holzhausen gelernt hat. Dass er in den Spielen zuvor schon zweimal gefoult worden ist, stört ihn weniger. „Das gehört dazu“, sagt der Junge, bevor er schon wieder auf den Rasen geschickt wird.

Der Regen ist für die Kinder kein Problem

Zehn Minuten dauert jedes Spiel. Zum Glück brennt die Sonne an diesem Sonntagvormittag nicht ganz so heiß vom Himmel wie an den Tagen zuvor. Im Gegenteil, zu Beginn des Turniers regnet es noch ziemlich kräftig. Für die Kinder kein Problem. „Hauptsache sie können spielen“, weiß auch Stephan Botschafter, der mit seiner Erwachsenen-Mannschaft nach Erpfting gekommen ist. Ihn freue es besonders, dass sich seine Spielerinnen und Spieler körperlich stark zurücknehmen gegen die kleineren und jüngeren Fußballer. „Das klappt ganz wunderbar.“

Am Ende bekommt jeder Turnierteilnehmer eine Medaille, die er mit nach Hause nehmen kann. Den Wanderpokal hat sich der FC Augsburg erkämpft, auf Platz zwei landete der SV Unterdießen und den auf den dritten Platz schaffte es die Mannschaft der Lebenshilfe Landsberg.

