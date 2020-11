vor 12 Min.

Inning: Unbekannter belästigt Frau auf dem Heimweg

Eine 57-Jährige Inningerin wird von einem Mann sexuell angegangen. Die Polizei sucht nach einem englischsprachigen Täter.

Eine 57-jährige Frau ist am Dienstagabend in Inning von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord sprach sie der Mann auf dem Nachhauseweg an und berührte sie in der Folge unsittlich. Die Kripo bittet Zeugen sich zu melden.

Die Frau traf auf den Mann gegen 22 Uhr, als sie sich auf dem Sportweg auf dem Nachhauseweg befand. Obwohl der Unbekannte von ihr abgewiesen wurde, begleitete sie dieser bis nach Hause in den Enzenhofer Weg. Vor dem Wohnanwesen umarmte der Mann sein Opfer, küsste die Frau und fasste ihr in den Intimbereich. Die Geschädigte wehrte sich und konnte sich losreißen. Daraufhin flüchtete der Mann unerkannt.

So wird der mutmaßliche Täter beschrieben

Der Unbekannte wird als etwa 1,70 Meter groß, dunkelhäutig und schlank beschrieben. Er trug eine graue Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose. Er sprach Englisch.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08141/6120 bei der ermittelnden Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck zu melden. (lt)

Themen folgen