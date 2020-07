vor 17 Min.

Inselbad: „Das ist wenig kundenfreundlich“

Plus Der Landsberger Erich Schmid hat Vorschläge, wie man den Betrieb dort deutlich verbessern könnte. Beim neuen technischen Leiter stößt er dabei bisher auf wenig Gegenliebe. Jetzt soll sich auch der Verwaltungsrat mit dem Thema beschäftigen.

Von Alexandra Lutzenberger

Für Erich Schmid ist das Inselbad mit vielen Erinnerungen verbunden. So rettete er gemeinsam mit Freunden den Landsberger Lechstrand, ein Verein kümmert sich seit Jahren um diesen einzigartigen Zugang zum Lech. Schmid mag das Bad – nur mit der Leitung in Corona-Zeiten ist er alles andere als zufrieden. Wie viele Landsberger, die sich auf dieser Seite äußern und hoffen, dass der Verwaltungsrat der Städtischen Werke für den restlichen Sommer doch noch andere Einlassbedingungen schafft.

Die Art und Weise gefällt nicht

Es war klar, dass die Landkreisbäder und das Inselbad auf die Corona-Regeln reagieren müssen. Das versteht Erich Schmid ganz und gar. „Nur die Art und Weise, wie es von Gerald Nübel, dem neuen Technischen Leiter der Werke, gemacht wird, verstehe ich nicht“, sagt Schmid. Auch, dass ihn Nübel lange ignoriert hat, kritisiert Schmid. „Ich habe lange keine Antwort erhalten.“ Und da sei er kein Einzelfall.

Mehr Bürgerfreundlichkeit wird gefordert

Einige Änderungen in Sachen Bürgerfreundlichkeit gab es bereits, so Schmid. Die Städtischen Werke besserten nach. Doch dies ist dem Inselbadfan nicht genug. Etwa, dass ältere Besucher nun an der Kasse ihr Ticket bekommen und nicht mehr online gehen müssen. Allerdings verstehe er nicht, warum das nur von 9 bis 13 Uhr möglich ist.

Gekürzte Öffnungszeiten, nur eine Karte?

Öffnungszeiten und die einheitliche Kartenausgabe für vier Euro. „Das ist vielen Schwimmern, die sich maximal nur zwei Stunden im Inselbads aufhalten, die aber fast täglich kommen, zu teuer.“ Warum der QR-Code des Tickets nicht auch beim Verlassen des Bades genutzt wird, versteht Schmid nicht. „Das hat doch ganz klar den Vorteil, dass dann viel mehr Menschen ins Bad können. So blockiert ein Frühschwimmer mit seiner Karte „seinen Platz“ den ganzen Tag, obwohl er gar nicht mehr da ist.“ Man könnte mit der Änderung eine einigermaßen wirtschaftliche Auslastung des Inselbad durch den Verkauf von mehr als 600 Karten pro Tag sicherstellen. Die Erfassung der Personen, die das Inselbad verlassen, ergäbe die Möglichkeit, weitere Eintrittskarten zu verkaufen und mehr Einnahmen zu erzielen. Erich Schmid kritisiert die Personalplanung der Städtischen Werke und findet den Betrieb „wenig kundenfreundlich“. So würden Barzahler generell abgewiesen „Nur weil sich jemand ein nicht durchdachtes System ausgesucht hat, spielen sich menschenverachtende Szenen an der Inselbadkasse ab“, sagt Schmid. Zwei ältere Personen hätten praktisch gebettelt, ins Inselbad eingelassen zu werden. Sie wurden abgewiesen, weil sie keine Online-Anmeldung hatten.

Mehr Karten könnten verkauft werden

Sie hatten entweder keinen Internetzugang oder keinen Drucker. Schmid schrieb auch an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und den Verwaltungsrat der Städtischen Werke und bat um Unterstützung. „Das derzeitige System ist unwirtschaftlich. Mit einem fließenden System kann man weit mehr Karten verkaufen. Darüber hinaus bitte ich darum, den Stellenwert des Inselbads mit seinem Lechstrand für uns Landsberger Bürger gegenüber den Stadtwerken nochmals deutlich zu machen, so Erich Schmid.

Die Antwort der Städtischen Werke

Was antworten die Städtischen Werke: Zum Thema Nutzung des QR-Codes auch beim Verlassen des Bades, antwortete technischer Vorstand Gerald Nübel laut Schmid Folgendes: „Das System ist momentan nicht darauf ausgelegt. Man müsste den Code wiederum händisch am Drehkreuz scannen.

Es ist am Ende auch eine Abwägung der Wirtschaftlichkeit zwischen zusätzlichen Kosten und Einnahmen.“

Gerald Nübel glaubt, dass die Breite Masse der Landsberger zufrieden mit dem Inselbad sei. „Es gibt viele Pluspunkte. Wir haben es geschafft, trotz großer Personalprobleme zu öffnen, der Kiosk hat einen guten Pächter und wir nehmen bald die Sanierung in Angriff. Das sind viele Punkte auf der Habenseite.“

Es gibt auch viele Pluspunkte

Er habe sich für dieses Konzept in der Corona-Zeit entschieden. „Es ist möglich, dass wir weitere Verbesserungen schaffen, das wird im Moment diskutiert, und wir haben bereits Verbesserungen geschaffen.“ Wer Fragen oder Probleme oder Beschwerden habe, könne sich direkt an den Kundenservice der Städtischen Werke wenden. Telefon: 08191/94780. Man habe Probleme, so Nübel, aber insgesamt funktioniere es doch. „Andere Bäder bleiben ganz geschlossen.“ OB Doris Baumgartl hofft auf schnelle Änderungen. „Das Inselbad mit seinem Lechstrand ist für alle Landsberger das Freizeit-Highlight unserer sommerlichen Innenstadt, und der Besuch gehört zum Leben in Landsberg einfach dazu. Ich kann daher sehr gut verstehen, dass alle das Inselbad wie gewohnt nutzen möchten und sich schon lange darauf freuen.“

Daher liege es ihr besonders am Herzen, dass Lösungen gefunden werden, wie man das Inselbad trotz aller momentan gebotenen Einschränkungen einem möglichst breiten Publikum einfach und flexibel zugänglich machen könnte. Die aktuelle Situation verlange es, immer wieder zu schauen, was möglich ist. „In bin zuversichtlich, dass wir alles dazu tun, damit die Landsberger in diesem Sommer das Inselbad noch in vollen Zügen genießen können.“

Das sagt ein Triathlet

LT-Redakteur Dominic Wimmer ging früher gerne ins Inselbad. „Als ambitionierter Triathlet schwimme ich in der Vorbereitung auf einen Ironman in der heißen Wettkampfphase pro Woche 8000 bis 14000 Meter. Wegen des Corona-Lockdowns konnte ich in der Zeit von 14. März bis fast Mitte Juni – also drei Monate – in kein Hallenbad oder Freibad. Schwimmtraining ist also ausgefallen.“ Umso glücklicher war er, dass Anfang Juni die Bäder im Landkreis wieder öffneten. „Thaining hat trotz Corona die Öffnungszeiten ausgeweitet – von 7.30 bis 21.30 Uhr.“ Das biete einem berufstätigen Familienvater wie ihm viel Spielraum bei der Gestaltung der Trainingszeit. Das Personal sei super, im Becken genügend Platz und die Abwicklung einfach toll. „Man muss nur einen Besuchszettel ausfüllen – kann man auch ausdrucken und daheim machen – und sein Ticket am Automaten holen.“

Ins Inselbad werde er dieses Jahr schweren Herzens wohl nicht gehen. „Denn mir ist das Prozedere einfach zu aufwendig. Ich besorge mir nicht am Tag vor meinem geplanten Training auf kompliziertem Weg ein Onlineticket und nehme dann auch noch die sehr ungünstigen Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr wahr. Außerdem gibt es dieses Jahr keine Saisonkarte.“

Wimmer stellt die Frage, die viele stellen: „Warum schafft es der Landkreis Landsberg, trotz Corona besucherfreundliche Zeiten und Systeme anzubieten, und die Städtische Werke Landsberg nicht? Nicht einmal einen Monat nach Wiedereröffnung wird – trotz Beschwerden zahlreicher Stammgäste – nicht auf das Feedback reagiert.“

