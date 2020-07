Inselbad: Freizeitspaß mit Auflagen

Einfach haben es die Betreiber von Bädern und Sportanlagen gerade nicht. Die Corona-Auflagen fordern einiges an Geduld. Das Inselbad bringt nun doch eine Saisonkarte. Eine gute Entscheidung findet Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Die Stadtwerke bessern nach und es gibt nun doch eine Saisonkarte fürs Landsberger Inselbad. Warum das vorher nicht möglich war? Hier werden technische Gründe angegeben. Schön, dass es noch bis zum Ferienbeginn klappen soll und mit 30 Euro für alle günstiger wird. Einfacher wird es allerdings nicht, denn man muss sich auch mit Saisonkarte jeden Tag online einbuchen. Nun ja: Vielleicht gibt es ja in Sachen Einlass und Ausgang auch noch Neuigkeiten. Auch wenn das Ganze ein wenig zäh und wohl nur durch den Druck des Verwaltungsrats vonstatten geht.

Keine Angst vor Ansteckung

In jedem Fall kann man sich aber im Landsberger Inselbad sicher fühlen, denn die Schwimmmeister kontrollieren schon fast jede Schwimmbewegung. Und man muss dort nun wirklich keine Angst vor Ansteckung haben.

Zuviel Kontrolle?

Was den einen zu viel an Kontrolle ist, ist aber wahrscheinlich im Moment genau richtig. Denn viele von uns gehen inzwischen sehr sorglos mit dem Thema Corona um. Das zeigt auch der erneute Ausbruch der Krankheit in einer Asylbewerberunterkunft. Wir sind alle noch lange nicht sicher. Deshalb muss man froh sein, wenn wir trotzdem so langsam unsere sportlichen und kulturellen Einrichtungen wieder besuchen dürfen. Auch wenn es nur mit Auflagen geht.

Der Bericht zum Thema: Was sich in den Ferien im Landsberger Inselbad ändert

Themen folgen