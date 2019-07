vor 19 Min.

Inselbad Landsberg: Dem Kioskpächter reicht eine Saison

Das Landsberger Bad erlebte am Sonntag einen Rekordansturm. Die Gastronomie ging am Nachmittag in die Knie – und musste Kritik einstecken.

Von Gerald Modlinger

„Einen solchen Andrang haben wir noch nie erlebt“ – so beschreibt Christian Wappler den Ausnahmezustand im Landsberger Inselbad am Sonntag. Und das will was heißen, schließlich kennt der Schwimmmeister den Laden seit zwei Jahrzehnten. Noch nicht so lang, sondern erst seit Mai dabei ist Kiosk-Pächter Tom Fey. Sein Verkaufsstand war im Laufe des Nachmittags teilweise ausverkauft: Zwischen vier und fünf Uhr gab es jedenfalls kein Wasser mehr. „Für mich wird das auch die letzte Saison sein“, sagt der 63-jährige Pächter tags darauf.

Mehr als 4000 Besucher drängten sich nach Wapplers Schätzung am Sonntag im Inselbad, zum Vergleich: Als „ziemlich gute Tage“ zählen bereits solche, an denen 2000 Badegäste kommen. Und es seien nicht nur Landsberger gewesen, die bei deutlich über 30 Grad Lufttemperatur Abkühlung auf der Lechinsel suchten: „Die Leute kamen auch von weiter her, aus Augsburg, Buchloe, Mindelheim, Memmingen und ich habe auch mit drei Leuten gesprochen, die sind aus München rausgefahren.“ Warum so viele nach Landsberg wollen? Das Wellenbad könnte ein Anziehungspunkt sein, vielleicht sei auch die an vielen Badeseen herrschende Mückenplage ein Grund, nach Landsberg zu kommen. „Der Ammersee könnte eine Rolle spielen, und der Penzinger Baggersee soll fast leer gewesen sein“, sagt Wappler.

Trotz des Massenansturms sei aus Sicht der Badeaufsicht der Super-Sonntag aber „absolut reibungslos“ abgelaufen, „bis auf ein paar Pflaster, die wir ausgegeben haben, war nichts“, versichert Wappler: „Die Leute waren froh, dass sie ins Wasser konnten.“

Das dürfte besonders für die gegolten haben, die sich ab Mittag erst einmal eine gute halbe Stunde lang vor der Kasse anstellen mussten. Ein Ausweichen auf den Ticketautomaten war zudem nicht möglich, denn der gab schon früh am Tag den Geist auf, dreimal habe man vergeblich versucht, das Gerät in Betrieb zu nehmen, erzählt Wappler. Allerdings: Allzu viel hätte der Automatenbetrieb auch nicht gebracht. Der werde von den Besuchern kaum benutzt, auch deswegen, weil man dort nicht mit Karte bezahlen könne.

Die lange Schlange vor dem Inselbad war denn auch das Gesprächsthema in den sozialen Medien am Sonntag. Lieber daheim bleiben, in den Pool im Garten oder in einen See springen, meinten dazu viele Facebook-Nutzer und mit Blick auf die gut gefüllten Schwimmbecken: „Schön kuschelig, wer Kontakt sucht, wird da sicher fündig“, hieß es in einem Facebook-Post, in einem anderen „da hast ja keinen Platz mehr zum schwimmen. Alle 50 Zentimeter kommt dir einer entgegen.“

Das Bad wegen Überfüllung zu schließen war jedoch am Sonntag kein Thema, sagt Schwimmmeister Wappler, „der Lechstrand nimmt ja auch noch einiges auf“. Und irgendwo anders im Lande, so habe er gehört, sei die vorübergehende Schließung eines Freibads gar nicht gut angekommen: „Da hat es einen Aufstand gegeben und dann mussten fünf Polizeiwagen kommen.“ Dass es am Kiosk im Laufe des Nachmittags zu Versorgungsengpässen gekommen war, „hätte jedem anderen Betreiber passieren können“, sagt Wappler.

Der neue Betreiber Tom Fey wurde dennoch im Laufe des Nachmittags Zielscheibe einiger Kritik auf Facebook. Bevor sich die Aufregung über herumliegenden Abfall und Ketchup-Reste in der Gruppe „Du kommst aus Landsberg wenn...“ noch weiter hochschaukelte, begann Administratorin Brigitte Hübner die Posts zu löschen: Geschäftsschädigende Posts würden nicht geduldet, schrieb sie und fügte an: „Zum Thema Inselbad kann man nur sagen, dass das bei diesem Ansturm kein Wunder ist. Wenn die Menschen auf beiden Seiten ein bisschen Rücksicht nehmen würden, wäre allen geholfen. Sind doch alles nur Menschen und keiner kann hexen.“

„Es war ein sehr spannender Tag“, sagt Kioskbetreiber Tom Fey: „So etwas haben wir noch nie erlebt, zwischen vier und fünf war das Wasser ausverkauft, die Leute haben es kistenweise weggeschleppt.“ Wasser holen hätte er zwar können, aber es wäre nicht gekühlt gewesen. Auch das eine oder andere Essen sei ausgegangen. Alle Mitarbeiter seien im Verkauf gewesen, „das war wichtiger als einen Tisch zu wischen, auf dem Ketchup ist“, sagt Fey. Er hätte dringend mindestens zwei Leute mehr benötigt, aber wer wolle an einem solchen Sonntag in der Gastronomie arbeiten.

Beschwerden blieben da nicht aus, aber Fey konterte: „Zweien habe ich gesagt, sie können sich ja für den Kiosk bewerben und dann zeigen, was sie drauf haben.“ Tatsächlich könnte der Inselbad-Kiosk im nächsten Jahr für jemand anderen eine Erwerbsmöglichkeit sein: Der Betreiber will nach dieser Saison schon wieder aufhören. Mal null, dann tausend Prozent, das sei immer Stress, sagt der Gastronom, der jahrelang auch Wirt der Windachseealm in Finning war.

Unter den Badegästen am Sonntag war auch Oberbürgermeister Mathias Neuner, aber nur für eine Stunde bis gegen 13 Uhr. Als Letztverantwortlichen für das Inselbad seien bei ihm bis Montagmittag nach dem Supersonntag aber weder Beschwerde-Mails noch -Anrufe eingegangen.

In den sozialen Netzwerken, fügt der Oberbürgermeister an, werde wohl schneller geschimpft. Ja, und das Inselbad sei ein Saisongeschäft, insofern sei der Sonntag dann auch wieder nicht so ungewöhnlich.

