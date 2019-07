Inselbad Landsberg: Den Müll einfach selber wegräumen

Auf Facebook wird der Kioskbetreiber im Inselbad kritisiert. Wie LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger die Sache sieht.

Auf Facebook ist so manch einer sehr schnell mit seiner Kritik. Viele meinen, jede Meinungsäußerung ist erlaubt. Das Brigitte Hübner rufschädigende Posts auf ihrer Gruppe nicht duldet, führt deshalb auch zu massiver Kritik an ihr. Alle diejenigen, die diese Kritik als Zensur auffassen, sollten mal darüber nachdenken, dass der Administrator für die Äußerungen innerhalb dieser Gruppe verantwortlich ist und vielleicht sogar, lässt er sie stehen, haftbar gemacht wird.

Also sollte man vor so manchem Posten lieber mal darüber nachdenken, ob man Kritik nicht auch ein bisschen fairer äußern kann als in Sachen Inselbadkiosk am Sonntag. 4000 Besucher an einem Tag und bei der Hitze, da kann es schon mal sein, dass man gehörig ins Schwitzen kommt und nicht alles klappt.

Muss man sich wirklich aufregen?

Was immer man von diesem Kiosk auch hält (der Betreiber scheint sich ja offensichtlich nach seinen eigenen Aussagen selbst dort nicht sehr wohlzufühlen), wenn sich am Sonntag mehr als Tausende im Bad tummeln, muss man sich dann wirklich darüber aufregen, dass nicht alle Tische sauber waren, und am Boden Pommes lagen? Wie wäre es denn stattdessen damit, das Geschirr selbst an die entsprechende Station zurückzubringen und als Gast selbst ein wenig aufzupassen, dass die eigenen Essensreste nicht auf dem Boden landen? Dann würde es schon mal erst gar nicht so aussehen.

