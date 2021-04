Inselbad-Sanierung: Nicht mehr länger warten

Plus Das Inselbad in Landsberg muss dringend saniert werden. Die Oberbürgermeisterin muss jetzt Prioritäten setzen, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Landsberger lieben ihr Inselbad. Es ist einzigartig aufgrund seiner Lage und seines Zugangs zum Lechstrand. Wie sehr die Landsberger an dem Bad hängen, wurde vor allem im vergangenen Jahr deutlich, als die Corona-Pandemie erst eine Schließung und dann eine nur eingeschränkte Nutzung mit sich brachte. Umso unverständlicher ist es, dass die Sanierung des Inselbads in den zurückliegenden Jahren (auch unter Oberbürgermeister Mathias Neuner) immer wieder geschoben wurde.

Dabei muss endlich gehandelt werden. Dass die veraltete Technik, für die es teils keine Ersatzteile mehr gibt, von heute auf morgen ihren Geist aufgeben kann, hat sich immer wieder gezeigt, zuletzt im Sommer 2020, als zwischenzeitlich eine Schließung des Bads drohte. Jahr für Jahr wird notdürftig geflickt und kaschiert. Die Schwimmmeister und ihre Mitarbeiter sorgen mit ihrem Arbeitseinsatz dafür, dass die Besucher davon kaum etwas mitbekommen.

Was macht der Lenkungsausschuss „Inselbad“

Seit vier Jahren steht fest, wie das Inselbad saniert werden soll. Der Willen der Bürger, die sich weiterhin ein Sport- und Freizeitbad wünschen, soll dabei berücksichtigt werden. Jetzt müssen endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden – und dabei sollten Stadtwerke und Stadt an einem Strang ziehen. Das kommt einem im Moment aber nicht so vor. Oberbürgermeisterin und Vorstände verschanzen sich in einem Lenkungsausschuss und lassen ihre Sprecher ran, wenn sich die Presse nach dem Stand der Gespräche informiert. Die Stadt wartet auf die Stadtwerke und die Stadtwerke auf die Stadt.

Der Panther von Fritz Behn im Landsberger Inselbad. Foto: Thorsten Jordan

Und so verfestigt sich der Eindruck, dass die Sanierung auch 2022 scheitern könnte, weil Fördermittel nicht abgegriffen werden können und Steuereinnahmen fehlen. Das darf nicht sein. Für die Sanierung des Neuen Stadtmuseums ist das Geld ja auch da. Für ein Museum, dessen Schließung die Bürger geräuschlos zur Kenntnis genommen haben. Das Museum kann als Interimslösung auch virtuell besucht werden, wie es Stadtrat Wolfgang Weisensee vorgeschlagen hat. Das Inselbad aber nicht. Und so sollte Doris Baumgartl als Oberbürgermeisterin und als Vorsitzende des Verwaltungsrats der Stadtwerke mehr Energie in die Sanierung des Inselbads stecken.

