vor 18 Min.

Inselbad: So lief der Start mit den Saisonkarten

Seit Montag gibt es im Inselbad in Landsberg wieder Saisonkarten. Am Dienstag war das Bad voll.

Von Thomas Wunder

Am Dienstag waren schon am frühen Vormittag alle Tickets weg. Am heißesten Tag der Woche wollten viele Besucher ins Landsberger Inselbad. Nicht nur deswegen bildeten sich lange Schlangen an der Kasse, sondern auch weil es offenbar bei der Einführung der Saisonkarten kleinere Probleme gab.

Seit Montag können Besucher des Inselbads wieder Saisonkarten erwerben. Diese Rest-Saisonkarte wird für Erwachsene (30 Euro), Ermäßigte (15 Euro) und Familien mit maximal drei Kindern (40 Euro) angeboten. Was aber bleibt, ist die vorherige Platzreservierung im Onlineportal der Stadtwerke, die das Inselbad betreiben. Die Saisonkarte wird online erworben, beim ersten Besuch im Inselbad sollen die Besitzer dann ihre Saisonkarte erhalten. Nach wie vor müssen sie aber ein Ticket, eine spezielle Null-Euro-Tageskarte, ausgedruckt oder als QR-Code auf dem Handy, mitbringen.

Die Erfassung der Daten kostet Zeit

Diesen Ticket-Erwerb bezeichnen viele Inselbad-Besucher immer noch als "kompliziert". Ein Beispiel: Erwirbt eine Familie eine Familien-Saisonkarte, muss die komplette Familie gleichzeitig an der Kasse erscheinen. Ein "Nachzügler" darf nicht mehr ins Bad. Aufwendig gestalte sich auch die Erfassung der Daten der Besucher, was zu Wartezeiten an der Kasse führe.

Vergangene Woche hatte Gerd Nübel, der Technische Vorstand der Stadtwerke, gesagt, dass man zeitnah eine Möglichkeit schaffen wolle, die Besuchsobergrenze von 700 an Werktagen und 1000 an Sonn- und Feiertagen noch besser auszunutzen. Dafür sollen Gäste, die das Inselbad wieder verlassen, bei der täglichen Obergrenze beachtet werden.

Und was sagen die Stadtwerke zum Start des Saisonkartenverkaufs? "Es läuft sehr gut", sagt Pressesprecherin Katharina Haberling. Ansonsten verweist sie auf eine Pressemeldung, die die Stadtwerke in den nächsten Tagen veröffentlichen wollen.

Themen folgen