Inselbad in Landsberg: Die Stadtwerke reagieren auf Kritik

Plus Für die Freibäder in Bayern gibt es weitere Lockerungen. Was sich für die Badegäste im Landkreis Landsberg ändert.

Von Thomas Wunder

In die Freude über die Öffnung des Landsberger Inselbads nach dem Corona-Lockdown mischte sich auf Kritik einiger Besucher. Unter anderem, weil die Tagestickets nur online gebucht werden können und die Öffnungszeiten verkürzt wurden. Jetzt gibt es weitere Lockerungen für die Freibäder in Bayern. Nicht nur deswegen wollen die Stadtwerke ihr Konzept an einigen Stellen ändern. Darüber soll heute informiert werden. Erste Details hat unsere Zeitung gestern im Gespräch mit Pressesprecherin Katharina Haberling erfahren.

Gabi Busch ist gebürtige Landsbergerin und besucht das Inselbad seit ihrer Kindheit. Dort zieht sie täglich ihre Bahnen. Derzeit vermisst sie etliche Senioren, die ansonsten Dauergäste waren. Die 57-Jährige weiß von vielen, dass sie nicht mehr zum Schwimmen kommen, weil sie Eintrittskarten am Vortag online buchen müssten. Die Karten bei den Stadtwerken in der Epfenhauser Straße zu kaufen, sei den meisten zu beschwerlich. Ihre Kritikpunkte – unter anderem auch, dass man mit dem Tagesticket das Bad nur einmal betreten kann und die Umkleiden fehlen – hat Gabi Buch den Stadtwerken per E-Mail an die Stadtwerke geschickt. „Und ich war nicht die Einzige.“

Schritt-für-Schritt-Anleitung im Internet

Katharina Haberling, die Pressesprecherin der Stadtwerke, bestätigt, dass es Beschwerden von Besuchern gab. „Die nehmen wir auch ernst“, sagt sie. Beispiel Senioren ohne Internetzugang. Ihnen soll künftig ermöglicht werden, ihr Tagesticket direkt an der Kasse des Inselbads kaufen zu können. Das Angebot gelte aber nur für Personen, die keinen Internetzugang haben und auch keine Bekannten haben, die dabei helfen können. Wie Haberling sagt, wird das Onlineportal der Stadtwerke auch dank einer Schritt-für-Schritt-Anleitung gut angenommen und laufe mittlerweile reibungslos. Wie bereits berichtet, hatte es am ersten Tag nicht funktioniert, der Besuch des Inselbads war daher kostenlos.

Ein weiterer Kritikpunkt waren die verkürzten Öffnungszeiten im Inselbad, das nur noch von 9 bis 19 Uhr, statt von 8 bis 20 Uhr geöffnet hat. Die Stadtwerke begründeten diesen Schritt mit der Personalsituation. Doch wie Gerald Nübel, Technischer Vorstand der Stadtwerke, vor einigen Tagen sagte, sei man in Gesprächen mit potenziellen Mitarbeitern. Katharina Haberling verweist auf die heutige Pressemeldung. Auch in Sachen Öffnungszeiten und Nutzung der Umkleidekabine gebe es Überlegungen, das bisherige Konzept zu ändern.

In Kaufering öffnen Hallenbad und Sauna am Freitag

Auch in den Landkreisbädern in Kaufering und Thaining wird es in den nächsten Tagen aufgrund der erneuten Änderungen Lockerungen geben, zudem öffnet am Freitag im Lechtalbad in Kaufering wieder das Hallenbad mit Sauna. Maximal eine Person auf 20 Quadratmeter, lautete bislang die Vorgabe für Freibäder, künftig sind es laut Bäderleiter Thomas Zeck zehn Quadratmeter. Das heißt, es dürften doppelt so viele Badegäste zugelassen werden. In Thaining, das an Spitzentagen rund 1500 Besucher hat, wären das 1800 Personen, in Kaufering sogar 2000.

„Wir nähern uns dem Normalzustand“, sagt Zeck. Auch die Umkleiden dürften – zumindest teilweise – wieder benutzt werden. Bislang konnten sich die Besucher in Thaining in zwei Pavillons umziehen. Künftig könnten die Umkleidekabinen wieder in begrenzter Zahl genutzt werden. Und wie war der Besuch bislang? „Nicht wie gewohnt“, sagt Thomas Zeck. Das habe sicherlich auch mit der schlechten Witterung zu tun, die nächsten Tage versprächen aber Besserung. Bewährt habe sich auch das Kassensystem, über das die Besucherzahl online mitgeteilt werden könne. Zudem erhalte jeder Besucher einen Chip. Auch wenn künftig mehr Personen ins Bad dürfen, werde weiterhin gezählt.

