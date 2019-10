vor 51 Min.

Inventur im Wald

Die Stadt untersucht den Zustand ihrer Forsten. Die umfassen insgesamt 2300 Hektar

Die Stadt Landsberg und die Heilig-Geist-Spital-Stiftung bewirtschaften gemeinsam 2300 Hektar Wald. Sie stellen damit einen der größten kommunalen Forstbetriebe im südlichen Bayern dar. Alle zehn Jahre wird überprüft, ob man sich bei der nachhaltigen und naturnahen Waldbewirtschaftung innerhalb der gesetzten Ziele befindet.

In den nächsten Monaten findet dazu wieder eine „Forsteinrichtung“ – so heißt die forstliche Planung in Fachkreisen – statt. Damit hat die Stadt Landsberg die Firma FBR Consulting/Forstbüro Reisig betraut, die in diesen Tagen mit der Inventur beginnt. Untersucht werden das Alter der Bäume, die Baumartenverteilung, die Holzvorräte, der Holzeinschlag der abgelaufenen Planungsperiode und die Nutzungspotenziale in den nächsten Jahren, informiert eine Mitteilung der Stadt.

Wichtige Punkte sind auch die Gesundheit der Wälder und wie sich die bisherige Waldpflege ausgewirkt hat, ist in der Pressemeldung zu lesen. Aus der Gesamtschau der vielen Kenngrößen leitet die Forsteinrichtung zusammen mit der städtischen Forstverwaltung und der Bayerischen Forstverwaltung die Ziele für die künftige Waldbewirtschaftung ab. Die Forsteinrichtung soll im September nächsten Jahres abgeschlossen werden. Laut Bayerischem Waldgesetz sowie der Körperschaftswaldverordnung muss die Waldbewirtschaftung der Kommunen und öffentlichen Stiftungen auf Forstwirtschaftspläne gestützt sein. Der Freistaat Bayern übernimmt dabei laut Pressemeldung 50 Prozent der anfallenden Kosten.

Die Wälder der Stadt Landsberg und der Heilig-Geist-Spital-Stiftung haben den Orkan Niklas im Jahr 2015 und die trockenen und heißen Sommer der vergangenen Jahre nicht ganz ohne Schäden überstanden, teilt die Stadt weiter mit. Dank der naturgemäßen Dauerwaldbewirtschaftung, wie sie bereits seit Jahrzehnten praktiziert werde, stünden die städtischen Wälder trotzdem vergleichsweise gut da. An der schonenden und naturnahen Wirtschaftsweise solle daher auch in Zukunft festgehalten werden. Die Erkenntnisse des Klimawandels würden hierbei maßgeblich berücksichtigt, teilt die Stadt in der Pressemeldung mit. (lt)