vor 48 Min.

Inzidenzwert im Landkreis Landsberg wieder im roten Bereich

Im Landkreis Landsberg steigt der Inzidenzwert sprunghaft an und liegt nun wieder im roten Bereich. Was das bedeutet und wie viele Personen schon gegen das Virus geimpft sind.

Von Daniel Weber

Gestern hatte der Landkreis Landsberg mit 43,2 noch den bayernweit niedrigsten Inzidenzwert. Das ist heute vorbei: Der Wert liegt nun bei 53,2, so viele Personen pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Virus getestet.

Corona-Ampel im Landkreis Landsberg steht auf Rot

Damit hat der Inzidenzwert die 50er-Grenze überschritten und liegt nun wieder im roten Bereich. Wenn das drei Tage lang so bleibt, erwarten die Bürger wieder striktere Einschränkungen.

Aktuell sind 87 Landkreisbürger positiv getestet, am Vortag waren es noch 70. Weitere 388 (Mittwoch: 330) befinden sich als Kontaktperson 1 in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie schlugen bei 3170 Personen im Kreis Corona-Tests positiv an. 3025 Bürger sind inzwischen wieder genesen, 58 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im Klinikum werden derzeit 13 Patienten behandelt, die sich mit dem Virus infiziert haben. Zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation und werden beatmet. Wie das Landratsamt mitteilt, haben inzwischen 11.147 Personen im Landkreis die erste Impfung erhalten, 5017 sind bereits zweimal geimpft.

