Issing: Ein Schandfleck wird zur Fenstergalerie

Plus Die Fassade der einstige Dorfwirtschaft Zum Augl in Issing zieren jetzt Kunstwerke. Zwei Frauen aus dem Ort stecken hinter der Idee. Was sie sonst noch vorhaben.

Unter dem Motto „Kunst trifft Dorfverschönerung“ ist Issing um eine Attraktion reicher geworden. Brigitte Koch und Amelie Ries haben an der Hauptstraße die Außenansicht der einstigen Dorfwirtschaft Zum Augl verschönert. Dort, wo viele Jahre lang der Verfall des Gebäudes verfolgt werden konnte und eingeschlagene Fensterscheiben ein trauriges Bild im Dorfzentrum zeigten, zieren jetzt sieben Kunstwerke die Fassade.

Eine begeisterte Verbündete

„In Kaufbeuren habe ich im Sommer eine Aktion gesehen, in der leere Schaufenster von Künstlern gestaltet und damit aufgewertet wurden“, erzählt Brigitte Koch über die Anfänge des Projektes „Fenstergalerie in Issing.“ Sie habe dann darüber nachgedacht wo sich in der Nähe ihres Wohnortes Issing ein solches Projekt auch umsetzen ließe und sei auf die ehemalige Dorfwirtschaft „Zum Augl“ gekommen. In Amelie Ries, die ebenfalls als Künstlerin in Issing aktiv ist, fand Koch schnell eine begeisterte Verbündete.

Mit dem Einverständnis des Eigentümers des Gebäudes und der handwerklichen Unterstützung durch die Ehemänner Peter Koch und Hauke Ries nahm die Fenstergalerie in dem Vilgertshofer Ortsteil Gestalt an. Die teilweise zerschlagenen Fensterscheiben wurden mit weißen Holzplatten verschlossen, vor den Fensterlaibungen sorgen Acrylglasscheiben für den Schutz der Kunstwerke vor Wind und Wetter. Jetzt wurde die „Fenstergalerie“ als außergewöhnliches Projekt eröffnet.

Schnell ein viertes Bild gemalt

Brigitte Koch 63) zeigt drei rote Acrylbilder, die den Titel „rot bewegt“ tragen, wie ihr Mann Peter Koch bei der Eröffnung der Galerie erläuterte. „Auf die Schnelle hat sie noch ein viertes Bild gemalt, das den Titel „im Himmel wächst das Gras grün“ trägt“, so Koch weiter. Dieses Bild hängt hoch über dem Schriftzug „Projekt am Augl“, das zusammen mit einem Info-Fenster Betrachter mit Wissenswertem rund um das Projekt versorgt. Amelie Ries (38) hat für die Eröffnung der Fenstergalerie Acrylgemälde beigesteuert. „Campos“ lautet der Titel der bunten und fröhlich anmutenden Bilder.

Über die Idee, Kunst auf und an die Straße zu bringen und damit das Dorf Issing zu verschönern, freut sich auch der Vilgertshofer Bürgermeister Dr. Albert Thurner. In seinem Grußwort zur Eröffnung der Fenstergalerie zeigte er sich besonders stolz darüber, dass „Kunst in Issing einen Ort gefunden hat“ und der bisherige Schandfleck des Dorfes aufgewertet wird. „Das sollten sich die Landsberger und Ammerseer mal anschauen“, so Thurner in Anspielung auf so manche Aussage in der Kunstszene, Issing läge künstlerisch in der Walachei.

Galerie soll neu bestückt werden

Alle vier Wochen, so stellen es sich die Initiatorinnen vor, soll die Galerie neu bestückt werden. Nicht nur mit eigenen Bildern, sondern auch mit denen anderer Künstler. Außerdem sei zur Weihnachtszeit bereits ein Projekt mit dem Issinger Kindergarten geplant.

Öffnungszeiten der Galerie gibt es nicht, die Kunstwerke sind ja von der Straße aus zu bewundern. Dass das „Projekt am Augl“ zu einem neuen Treffpunkt im Dorf werden kann, davon sind die beiden Künstlerinnen überzeugt, denn schon während der „Bauphase“ hätten sich einige Issinger Bürger dort immer wieder getroffen.

Weitere Informationen zur Fenstergalerie in Issing gibt es unter www.brigitte-hermine-koch.de