Ist es so schwer, seinen Müll mitzunehmen?

Die Beschwerden über die Situation an Spielplätzen in Landsberg häufen sich. LT-Redakteur Gerald Modlinger hat Lösungsansätze für das Problem.

Mal ein paar Tage Dauerregen wären auch für Spiel- und Badeplätze in der Stadt gut. Dann würde nicht nur das Gras wieder grün, sondern es würde auch das Müllproblem schnell entschärft, das der Sommer 2018 so mit sich bringt.

Der Zusammenhang ist klar: Die Menschen, wahrscheinlich auch viele junge Leute, die gerade ihre Ferien genießen, zieht es nach draußen, vor allem am Abend, wenn es nicht mehr so heiß, aber immer noch angenehm warm ist. Spiel- und Badeplätze sind dabei beliebte Treffpunkte. Wenn es dann dunkel wird, haben aber viele ein Problem damit, ihren Lager- oder Partyplatz ordentlich zu hinterlassen. Klar, es mag passieren, dass in einer dunklen Neumondnacht nicht mehr alles gesehen wird, aber – kleiner Tipp – man kann nach Tagesanbruch nochmals nach dem Rechten sehen.

Der Ärger von Stadt, Anwohnern und Badegästen ist mehr als verständlich. Gerade herumliegende Glasscherben machen Freizeitstätten unbenutzbar. Das Problem zu lösen, ist schwierig. Die Verursacher von Müll und Beschädigungen oder Ruhestörungen sind kaum zu fassen. So bleibt nur zu appellieren, sich gesittet zu verhalten, an den Brennpunkten Präsenz zu zeigen (eine Aufgabe für eine künftige Sicherheitswacht?) – und auf Regen und kühle Abende zu hoffen.

