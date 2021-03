Ist im Kreis Landsberg ein Kinderfänger unterwegs?

Plus Ein Unbekannter spricht in Winkl ein Kind an. Die Polizei hat für solche Fälle einen speziellen Tipp für Eltern.

Vor einem „Kinderschnapper“, der in Winkl ein Mädchen angesprochen haben soll, wurde vor Kurzem bei Facebook gewarnt. Vor wenigen Tagen hat es einen weiteren Vorfall in Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) gegeben. Sieht die Polizei Landsberg da einen Zusammenhang, und wie hilfreich sind derartige Warnungen in den Sozialen Medien? Das Landsberger Tagblatt hat nachgefragt.

Beide Fälle wurden bei der Polizei angezeigt. „Wir sehen da aktuell keinen Zusammenhang“, teilte Anita Graf, Polizeihauptkommissarin von der Polizei Landsberg, mit. Die Beschreibungen der Fahrzeuge seien unterschiedlich. Grundsätzlich gehe man derartigen Vorfällen immer nach, so Graf weiter. „Wir verfolgen alle Hinweise“, betont die Pressesprecherin. Deshalb könne man auch nicht sagen, dass die Ermittlungen in dem Fall von Winkl abgeschlossen seien. „Sobald wir wieder neue Hinweise erhalten, wird dem nachgegangen.“ Eine Häufung derartiger Vorfälle habe sie in letzter Zeit nicht feststellen können, vielmehr sei der Fall in Winkl, der gemeldet wurde, seit Längerem der erste.

Die Kriminalpolizei ermittelt

Bei dem Fall in Mering hat inzwischen die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Dort hatte ein Mann eine Grundschülerin am Sonntagabend am Arm gepackt und sie aufgefordert, mitzukommen. Die Sechsjährige habe sich aber losgerissen und sei weggelaufen, woraufhin der Mann die Flucht ergriffen habe. Der Post der betroffenen Mutter hatte bei Facebook eine enorme Resonanz ausgelöst – wie auch der über den Vorfall in Winkl.

Im Polizeipräsidium Oberbayern Nord nimmt man diese Fälle ebenfalls sehr ernst. Allerdings werden die Posts differenziert gesehen. „Auf der einen Seite ist es ein tolles Medium, um andere zu warnen“, sagt Pressesprecher Andreas Aichele. Auf der anderen Seite komme es vor, dass der Wahrheitsgehalt mit der Weiterverbreitung abnehme.

Jeder Einzelfall wird von der Polizei genau geprüft

Vonseiten der Polizei werde in jedem Einzelfall genau überprüft, ob man damit an die Öffentlichkeit gehe. Dabei werde genau abgewägt, inwieweit man die Bevölkerung verunsichere. Denn beim Fall in Winkl beispielsweise stehe nicht fest, dass der Mann eine Straftat begehen wollte.

Wichtig sei auf jeden Fall, dass man sich mit seinen Kindern auseinandersetzt und derartige Situationen auch bespricht. „Man soll ein gewisses Verhalten abstimmen, gleichzeitig wäre es natürlich enorm hilfreich, wenn sich die Kinder dennoch gewisse Details merken würden. Bei entsprechendem Alter im Idealfall das Autokennzeichen, da ließe sich vieles schnell klären.“

Der Trick mit dem Codewort

Und der Polizei-Pressesprecher hat noch einen Tipp für die Eltern: ein Codewort ausmachen. „Oft werden die Kinder angesprochen, dass die Person von der Mutter oder dem Vater geschickt worden wäre“, weiß Aichele. Das bringe die Kinder in die Bredouille: Einerseits sollen sie nicht mit Fremden mitgehen, anderseits wären diese geschickt worden. „Da kann man mit einem verrückten Codewort, abhelfen.“ Kennt der Fremde es nicht, sollen die Kinder weglaufen. Das habe auch er so gehandhabt – sein Codewort war Spinnenspucke.

