Ja zu Schulbegleitern: Für Kinder, die Hilfe brauchen

Inklusion ist mehr als Integration.

Inklusion bedeutet Teilhabe an der Gesellschaft. Was hinter dieser sperrigen Formulierung steckt, lässt sich am realen Beispiel schnell verstehen: Nimmt der Schulbegleiter den neunjährigen Johannes an die Hand und hilft ihm in der Schule, dann schafft der Bub mit Down-Syndrom den Anschluss und kann sich unter den Kindern seines Heimatortes entwickeln. Inklusion ist mehr als Integration, bei der sich der zu Integrierende der Umwelt anzupassen hat. Inklusion heißt, dass die Umwelt so gestaltet wird, dass ein Mensch mit Behinderung am normalen Leben teilnehmen kann und nicht auf ein Leben in einer Einrichtung beschränkt wird. Dazu hat er ein Recht, die Kosten trägt die Gesellschaft.

Eine Chance bekommen

Vermutlich wird damit keiner Probleme haben, der den fröhlichen Johannes sieht und seine Geschichte erfährt. Hier ist ein Bub, der einfach eine Chance bekommt, so gut wie möglich gefördert zu werden. In der Diskussion um die Schulbegleitung ging es aber auch darum, wie sich die Teilhabe eines Buben oder Mädchens mit Behinderung auf die anderen Kinder und die Schule auswirkt. Hier gilt es stark zu differenzieren. Für Kinder mit einem körperlichen Problem genügt oft eine bauliche Veränderung. Und Kinder mit Down-Syndrom können eine Bereicherung darstellen. Zu diesem Krankheitsbild, das mit geistiger Behinderung einhergeht, zählen oft besondere Fähigkeiten im Bereich des Sozialverhaltens.

Schwieriger wird es bei verhaltensauffälligen Kindern, die Probleme in der Kommunikation mit anderen haben. Hier gilt es den Spagat zu leisten, dem Kind die besten Chancen zu geben, andererseits aber auch die Klasse nicht zu sehr zu belasten. So gilt es, wie das Ehepaar Gall formuliert, immer individuell zu betrachten, was das Beste für alle Beteiligten ist.

