vor 20 Min.

Ja zum Kreisverkehr

Die Beruflichen Schulen befürworten das Projekt im Landsberger Osten

Dass an der Ecke Münchener Straße/Ziegeleistraße ein Kreisverkehr geplant ist, freut Lehrer und Schüler der Beruflichen Schulen in Landsberg. Das teilt Christoph Vogel, Außenkoordinator der Beruflichen Schulen, mit. Wie berichtet, ist im Zuge eines Neubaus von Werkstätten von Regens Wagner Holzhausen auf einer Fläche des Klosters der Dominikanerinnen angedacht, die schwer einsehbare Kreuzung zu entschärfen.

„Wir, die Schüler, Lehrkräfte und Schulleitung der Beruflichen Schulen, begrüßen den erneuten Vorstoß zum Bau des dringend erforderlichen Kreisverkehrs in der Einmündung von der Ziegeleistraße in die Münchener Straße“, schreibt Christoph Vogel. Zu Stoßzeiten müssten Autofahrer, die von der Ziegeleistraße, also aus Richtung Berufliche Schulen, in die Münchener Straße einbiegen wollen, aufgrund von Sichteinschränkungen und des regen Verkehres mit längeren Wartezeiten rechnen. Ein Kreisverkehr an dieser Stelle entlaste nicht nur die Verkehrssituation, sondern diente auch dem Schutz der Verkehrsteilnehmer. Das betreffe auch Fußgänger oder Fahrradfahrer. „Eine Umfrage aus dem Jahr 2016 hat ergeben, dass von unseren etwa 2000 Schülern und 130 Lehrern 60 Prozent an dieser Kreuzung bereits mindestens eine gefährliche Situation erlebt haben“, so Vogel.

Bereits 2016 hätten die Beruflichen Schulen ihr Anliegen beim damaligen Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) vorgebracht. Jedoch habe trotz eines generellen Konsenses kein Erfolg erreicht werden können, weil ein benötigtes Grundstück vom Eigentümer nicht freigegeben worden sei. Bislang hat die Stadt die Fläche nicht erwerben können, wie unlängst in der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats bekannt wurde (LT berichtete). (wu)

