vor 39 Min.

Jagd auf den Puppenspieler

Die Geschichte von Siegfried Teitelbaum

Der Film läuft gerade ein paar Sekunden im Penzinger Cineplex, da fällt schon der erste Schuss. Auf ihn folgen bei „Warum Siegfried Teitelbaum sterben musste“ noch viele weitere. Und auch zur Frage im Filmtitel kommen noch einige Fragezeichen hinzu.

Siegfried Teitelbaum, der als Puppenspieler bezeichnet wird, weil er in allen kriminellen Geschäften seine Finger im Spiel hat, wird gejagt. Der Auftragskiller Stephán soll ihn finden und umbringen und wird dabei selbst zum Gejagten... Neben dem Drehbuch von Axel B. Steinmüller ist auch das Projekt dahinter alles andere als alltäglich. „Alle Beteiligten, sowohl vor als auch hinter der Kamera, haben unentgeltlich in ihrer Freizeit an diesem Film gearbeitet“, erklärt Steinmüller beim anschließenden Filmgespräch. Mit dem Geld aus dem Crowdfunding und den Spenden von Sponsoren in Höhe von circa 30000 Euro konnten alle Kosten gedeckt werden – fast nichts, verglichen mit anderen deutschen Kinofilmen.

Trotzdem musste Steinmüller nicht lange bitten, bis er seine Crew zusammen hatte. Sogar bekannte Gesichter aus dem Fernsehen wie Michael Mendl oder Josef Hannesschläger (Die Rosenheim Cops) sind im Film zu sehen. Die meisten Schauspieler, so wie auch Gerhard Acktun, fanden das Drehbuch gut. „Warum Siegfried Teitelbaum sterben musste“ sieht man im Cineplex Penzing noch am Mittwoch, 16. Mai, um 17.30 Uhr. (thme)