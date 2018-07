Jagdhund beißt Buben ins Gesicht

Kind fasste das Tier an den Ohren, da schnappte es zu.

Während eines Festessens ist am Freitagabend in Wildsteig (Kreis Weilheim-Schongau) ein zweijähriger Bub von einem Jagdhund ins Gesicht gebissen worden. Wie die Schongauer Polizei berichtet, schnappte der Hund, der hinter seinem Besitzer auf dem Boden lag, zu, als der Bub ihn mit beiden Händen an den Ohren griff. Durch den Angriff erlitt der Bub eine Wunde am Nasenrücken und mehrere kleine Wunden an den Wangen. Außerdem verlor er einen Eckzahn. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind ins Krankenhaus nach Garmisch-Partenkirchen. (lt)