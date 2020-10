00:32 Uhr

Jazz in all seinen Facetten: Dynamisch, verspielt und spontan

Im Landsberger Stadttheater sind Pianist Walter Lang, Kontrabassist Thomas Markusson und Schlagzeuger Magnus Öström zu Gast

Von Jörg Konrad

Einzelkämpfer oder Teamplayer? Jazzmusiker sind aus innerer Überzeugung beides. Nichts anderes war im Landsberger Stadttheater zu erleben, als Pianist Walter Lang, Kontrabassist Thomas Markusson und Schlagzeuger Magnus Öström den fruchtbaren Geist des Jazz aus der Flasche ließen.

Jazzmusiker leben einerseits künstlerisch von ihrer Individualität, arbeiten ständig an ihrem Ausdruck und kehren das Besondere, das Einzigartige ihres Spiels heraus. Andererseits ist ihre Fähigkeit zur Kommunikation einfach existenziell. Denn ein Jazzmusiker, der nicht in der Lage ist, Gemeinsamkeiten während des Spiels mit anderen zu entdecken und letztendlich umzusetzen, der wird es in dieser Kunst nicht weit bringen.

Die Mitglieder des Trios, das im Stadttheater spielte, haben bisher in unterschiedlichen Bands gespielt, haben Erfahrungen gesammelt, waren auf der Suche nach ihrem ganz persönlichen Sound. Neue musikalische Ansprüche haben sie im letzten Jahr dann zusammengeführt. Es sind von der Presse hochgelobte Alben entstanden, die sie momentan auf einer kleinen Tour durch deutsche Konzertsäle präsentieren.

Das Besondere an diesem Trio ist seine Dynamik. Lang, Markusson und Öström beherrschen sämtliche Schattierungen des Jazzspiels und sind zudem in der Lage, ihre instrumentalen Fähigkeiten in den Kontext des Miteinanders hörbar einzubringen. Egal, ob es sich um anrührende Balladen oder um temperamentvolles Energiespiel handelt, ob um inspirierte Verbundenheit oder atemberaubende Improvisationen - diese Formation agiert ebenso differenziert wie ungestüm.

Intelligent und verspielt umkreist das Trio die einzelnen Stücke, die häufig wie kleine Juwelen aus dem Popbereich klingen. Man glaubt, einige von Langs Kompositionen schon irgendwo einmal gehört zu haben. Sie wirken bekannt, vertraut, klingen manchmal nach einem hübschen Kinderlied. In diesen Melodien suchen sie nach gegenseitigem musikalischen Abtasten Zugänge, um ohne Berührungsängste in das Zentrum des Grundmotivs vorzustoßen. Dabei loten sie die Möglichkeiten, die die Kompositionen hergeben, gänzlich aus. Rhythmisch als auch harmonisch.

Und während dieses musikalischen Abenteuers geschehen faszinierende Dinge. Sie zerkratzen die simplen Oberflächen der Songs und dringen in deren Tiefe vor. Und sie werden fündig. Sie deklamieren Schwermut und Euphorie, Innigkeit und in „Full Blast“ sogar einen ausgelassenen Funk. Es sind fast durchweg spontane Inszenierungen, die von der ästhetischen Substanz leben. Im Mittelpunkt steht Walter Lang, der unschwer als ein pianistischer Romantiker des Jazz ausgemacht werden kann. Thomas Markusson tritt am Bass häufiger aus dem begleitenden Hintergrund hervor, soliert immer wieder in knappen wie klar herausgearbeiteten Beiträgen. Und Magnus Öström? Der Schlagzeuger überbrückt die Distanz zwischen fiebrigem Swing und treibendem Groove.