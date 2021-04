Jetzt hat auch die Feuerwehr Landsberg eine neue Drehleiter

Neue Technik für die Feuerwehr Landsberg: Die neue Drehleiter ist da. Sie ist so etwas wie die Schwester des Dießener Modells.

Sie sind so etwas wie Schwester-Fahrzeuge. Sie sehen sich sehr ähnlich – mit Ausnahme der grünen statt der gelben Streifen – und sich auch sonst fast baugleich: Die neuen Drehleitern der Feuerwehren Landsberg und Dießen. Während die Brandschützer vom Ammersee ihr neues Fahrzeug schon vor knapp zwei Wochen in Empfang nehmen konnten, ist das neue der Landsberger nun auch da. Was „Florian Landsberg 30/1“ alles kann.

30 Meter hoch, ein 260 Kilo schwerer Rettungskorb und Strahler, die den Nachthimmel zum Leuchten bringen: Die neue Drehleiter kann aber noch einiges mehr. Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) überreichte symbolisch den Fahrzeugschlüssel an Kommandant und Stadtbrandinspektor Markus Obermayer. Mit dabei waren auch Stadtrat und Feuerwehrreferent Franz Daschner (UBV), der stellvertretende Kommandant Christian Wind sowie der Dritte Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD).

Die neue Drehleiter aus Landsberg kann einiges

Die neue Drehleiter wurde laut Mitteilung der Stadt erst kürzlich aus Karlsruhe abgeholt. Das knapp 765.000 Euro teure Fahrzeug ist mit der neuesten Technik ausgestattet und erweitert den Fuhrpark um ein hochmodernes Fahrzeug: Angefangen von den Xenon-Strahlern und einer LED-Technik, die nächtliche Einsatzorte beinahe taghell erleuchten. Sie ist ausgerüstet mit einem Wasserwerfer, der bis zu 2000 Liter pro Minute auswerfen kann und einem 260 Kilo schweren Rettungskorb mit 500 Kilo Zuladung, der den Transport mehrerer Menschen gleichzeitig ermöglicht – sogar einen Liegendtransport. „Nicht zu vergessen, eine Leiter, die nicht nur eine maximale Rettungshöhe von 30 Metern aufweist, sondern auch über eine spezielle Technik verfügt, die es schafft, den vorderen Abschnitt der Leiter auf einer Länge von knapp 3,9 Metern abzuwinkeln“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Gerade bei engen Straßen und verwinkelten Gebäudeformen, wie es in der Altstadt von Landsberg häufig vorkommt, ist das ein ungeheuer großer Vorteil“, erklärt Feuerwehrkommandant Markus Obermayer.

Um das neue Fahrzeug bedienen zu können, ist umfassendes Know-how vonnöten. Die Maschinisten der Feuerwehr Volkmar Mühlberger, Mario Novy, Christian Jungbauer und Markus Obermayer wurden zwei Tage in Karlsruhe geschult und können ihr Wissen nun an ihre Kollegen vor Ort weitergeben.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bedankte sich bei der Feuerwehr für ihr Engagement und ihren Einsatz und wünschte allen „von Herzen allzeit eine gute Fahrt, erfolgreiche und gefahrlose Einsätze und insbesondere eine gesunde Heimkehr von jedem Einsatz“. Die Gemeinde Dießen und die Stadt Landsberg hatten bei der Beschaffung zusammengearbeitet. (lt/wimd)

