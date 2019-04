vor 25 Min.

Jetzt ist klar, wie es mit dem gesperrten Spielplatz weitergeht

Wegen Altlasten im Boden musste der Spielplatz am Parkplatz in der Max-Friesenegger-/Rot-Kreuz-Straße gesperrt werden.

Seit 2015 ist der Spielplatz am Parkplatz an der Max-Friesenegger-Straße in Landsberg gesperrt. Jetzt herrscht Klarheit, wohin die Anlage umziehen wird.

Die Stadt Landsberg verlegt den gesperrten Spielplatz am Parkplatz Max-Friesenegger-/Rot-Kreuz-Straße. Wie die Stadt am Montag mitteilte, werden die Spielgeräte auf der Grünfläche zwischen dem Parkplatz an der Eishalle und der Sprungbahn wieder aufgebaut. Aktuell werden diese am alten Standort demontiert, im Bauhof gereinigt und für den weiteren Einsatz vorbereitet. Bei guter Witterung kann schon Anfang April mit der Vorbereitung der neuen Spielfläche begonnen werden.

Bis zu den Pfingstferien sind die Arbeiten am Spielplatz voraussichtlich abgeschlossen. Dann steht den Kindern, die bisher den Spielplatz in der Rot-Kreuz-Straße genutzt haben, in unmittelbarer Nähe wieder ein funktionsfähiger Spielplatz zur Verfügung, verspricht die Stadtverwaltung.

Bei kleinen Bauarbeiten fand man die Altlasten

Bei kleineren Bauarbeiten waren im Herbst 2015 Verunreinigungen im Boden aufgefallen, die unter Umständen zu Gesundheitsschäden führen könnten. Bis in die 1970er-Jahre befand sich auf dem Gelände des Spielplatzes der städtische Bauhof. Das könnte erklären, wie die durch „polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe“ verursachten Verunreinigungen entstanden sein könnten.

Nach ersten Untersuchungen hatte das Landratsamt Ende Oktober 2015 empfohlen, das Spielplatzgelände vorsorglich zu sperren. Seither befand sich dort ein Schild mit der Aufschrift „Der Spielplatz ist wegen Bodenuntersuchungen vorübergehend geschlossen“. Damit das Gelände auch wirklich niemand betreten konnte, wurde der Spielplatz eingezäunt. In der darauffolgenden Zeit ließ die Stadt diverse Bodenproben entnehmen und band unterschiedliche Behörden ein, um eine Entscheidung über die Zukunft des Spielplatzes herbeizuführen.

Zuletzt wurde schließlich nach einem alternativen Standort gesucht, der nun ganz in der Nähe des Sport- und Veranstaltungszentrums gefunden wurde. (lt)

