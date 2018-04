vor 29 Min.

Jetzt ist sie offiziell Bürgermeisterin

Mit der Vereidigung von Bärbel Wagener-Bühler stehen drei Frauen an der Spitze der Marktgemeinde Kaufering. Die neue Rathauschefin freut sich über „eine faire Chance“

Von Romi Löbhard

Es ist amtlich und endgültig offiziell: Mit der Vereidigung von Bärbel Wagener-Bühler als Erste Bürgermeisterin des Marktes Kaufering stehen jetzt drei Frauen an der Spitze der politischen Gremien in der Kommune. Dritte Bürgermeisterin Gabriele Hunger – die Zweite Bürgermeisterin Gabriele Triebel war nicht anwesend – leitete die jüngste Sitzung, deren einziger Zweck die Installierung des neuen Gemeindeoberhaupts war.

Manfred Nieß nimmt ihr das Gelöbnis ab

Manfred Nieß (CSU) nahm Wagener-Bühler als ältestes anwesendes Ratsmitglied das Gelöbnis ab, Grundgesetz und Verfassung treu sowie deren Gesetzen gehorsam zu sein, Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und deren Pflichten nachzukommen. Seine Gratulation verband Nieß mit dem Wunsch, dass es Wagener-Bühler gelingen möge, die Vielfalt der politischen Farben im Marktgemeinderat so zu bündeln, dass Mehrheitsentscheidungen für Kaufering und seine Bürger erzielt werden können.

Eine emotionale Rede

Eine Bürgermeisterin für alle wolle sie sein, erklärte Bärbel Wagener-Bühler in einer emotionalen Rede. „Sachorientiert und über die Parteigrenzen hinweg“ wolle sie mit dem Marktgemeinderat zusammenarbeiten. Nur so sei es möglich, die Entwicklung des Marktes positiv zu gestalten. Kaufering verfüge über eine hervorragende Infrastruktur. Jetzt müssten gemeinsam bekannte, ausstehende Projekte wie Neubau Feuerwehrhaus, Kindergarten Don Bosco, Heizkraftwerk und weiteres angegangen und gelöst werden – alles unter der Prämisse, wirtschaftlich zu handeln.

Weg von persönlichen Befindlichkeiten

Wichtig bei allen Entscheidungen sei, dass sie sachorientiert und nicht nach persönlichen Befindlichkeiten getroffen werden, betonte die 44-jährige Jurisitin und Mediatorin. Es dürfe ruhig kontrovers diskutiert werden und es müsse möglich sein, die Meinung während einer Sitzung ohne Gesichtsverlust ändern zu können. „Es liegt in unserer aller Verantwortung, wie wir hier miteinander umgehen.“ Nur als Team könne das Gremium erfolgreich sein und nur so habe es der Marktgemeinderat in der Hand, die Bürger nicht abzuschrecken, sondern für Kommunalpolitik zu begeistern. Sie selbst biete fairen, offenen, transparenten Umgang sowie gut ausgearbeitete Unterlagen und Informationen.

Die Wahl war fair

Und allen, die nicht sie als eigenständige Person, sondern nur einen Teil des Nachnamens sehen, schrieb Bärbel Wagener-Bühler ins Album, sie freue sich „über eine faire Chance“. Die Wahl sei fair abgelaufen, das betrachte sie als gutes Zeichen. Nach Umtrunk, Festsetzung von Dienstbezügen, -aufwandsentschädigung sowie der Bestellung von Wagener-Bühler zur Standesbeamtin mit Beschränkung auf Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften hatte der Ratsälteste das letzte Wort. Manfred Nieß richtete an den Martktgemeinderat den dringenden Appell, alle politischen und sonstigen Gegebenheiten beiseite zu schieben und Entscheidungen zum Wohl des Marktes Kaufering und seiner Bürger zu treffen.

