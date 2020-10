vor 28 Min.

Jetzt ist sie offiziell Chefin der Kauferinger Realschule

Plus Annette Ring kennt sich im Landkreis Landsberg aus. Was die neue Leiterin der Kauferinger Realschule mit der Johann-Winklhofer-Realschule (JWR) verbindet.

Von Romi Löbhard

Kaufering Die Staatliche Realschule Kaufering steht seit diesem Schuljahr unter neuer Führung. Wie berichtet, ist Annette Ring neue Leiterin und damit Nachfolgerin von Peter Adam, der Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde. Sie ist im Landkreis Landsberg längst bekannt: In den vergangenen sieben Jahren wirkte die 46-Jährige an der Johann-Winklhofer-Realschule (JWR) in Landsberg. Sie unterrichtete dort nicht nur, sondern war auch Stellvertreterin der Schulleitung sowie zeitweise kommissarische Schulleiterin. Gestern fand ihre offizielle Amtseinführung statt.

Mit einem Festakt in der nach Corona-Vorschriften bestuhlten Aula der Realschule Kaufering wurde Annette Ring in ihrem neuen Amt willkommen geheißen. Landrat Thomas Eichinger wünschte Ring „ein glückliches Händchen“ bei der verantwortungsvollen Aufgabe, Schülern in schwieriger Zeit den Unterricht zukommen zu lassen, den diese für ihre berufliche Zukunft benötigen. Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger versprach der Schulleiterin, sich als Schulreferent im Kreistag auf der politischen Ebene für die Belange der Schule einzusetzen.

Leitung einer Schule eine "komplexe Manageraufgabe"

Ernst Fischer, Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Oberbayern West, bezeichnete die Leitung einer Schule in heutiger Zeit als eine „sehr komplexe Manageraufgabe“. Annette Ring wünschte er, dass sie frische Ideen hereinlasse und mit neuen Inhalten nach draußen gehe.

Annette Ring, „kinderlos und in fester Partnerschaft“, gewährte den Festgästen Einblicke in ihr bisheriges, doch recht bewegtes Leben. Von Coburg aus, wo sie geboren wurde, ging es dem Beruf des Vaters – einem Juristen – geschuldet nach Arnsberg (NRW), Karlsruhe und zurück nach Bayern, wo sie in Cham ihr Abitur ablegte. Nach Studium in Regensburg und Referendariat in Bad Staffelstein trat Annette Ring ihre erste Stelle als Lehrerin für Mathematik und Physik in Coburg an. Viereinhalb Jahre nach ihrem Berufseinstieg ging sie zum Kultusministerium in München, als „erste weibliche Mitarbeiterin in der Abteilung Realschulen“. Fünfeinhalb Jahre dauerte das dortige Engagement. Die Arbeit sei sehr interessant gewesen, unter anderem sei sie auch in die Personalplanung für die seinerzeit neu gebaute Realschule Kaufering eingebunden gewesen. Es folgten zweieinhalb Jahre in Augsburg, beim Ministerialbeauftragten für Schwaben.

Annette Ring und der Landsberger Landrat Thomas Eichinger. Bild: Julian Leitenstorfer

Annette Ring lobt Arbeit ihres Vorgängers

Schließlich wechselte Annette Ring an die Johann-Winklhofer-Realschule Landsberg. „In den vergangenen sieben Jahren habe ich dort drei Schulleiter und zwei Konrektoren erlebt.“

Als Schulleiterin an der Kauferinger Realschule möchte sie „den Geist erspüren, Baustellen erkennen“. Bei der Bewältigung ihrer Aufgabe sei sie nicht allein und hob die „hervorragende Vorbereitung“ ihres Vorgängers, die Leistung des äußerst kompetenten Konrektors, Engagement und positive Einstellung des Lehrerkollegiums sowie die gute Vernetzung nach außen hervor.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen