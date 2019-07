vor 56 Min.

Jetzt kann in der Soccerbox in Dießen gekickt werden

Die jüngsten Fußballer des MTV Dießen durften als erste in der neuen Soccerbox spielen.

Das Projekt in Dießen wurde offiziell eingeweiht. Warum es nur ein erster Baustein sein soll.

Von Uschi Nagl

Eine durch und durch heitere Veranstaltung war die Eröffnung der Soccerbox auf dem Gelände des MTV Dießen. Die Gemeinde, der Sportverein und die Leader Aktionsgruppe Ammersee hatten die Planung für das Projekt vor vier Jahren auf den Weg gebracht. Nun konnte gefeiert und gekickt werden.

Die SOS-Kinderband „Karacho“ gab mit ihrem Ammersee-Lied „Wenn ich den See seh´, brauch ich kein Meer mehr“ gleich zu Beginn den Gute-Laune-Rhythmus vor. MTV-Vorsitzender Volker Bippus bedankte sich bei Geldgeber, Planer, Handwerker und ehrenamtlichen Helfern, den kirchlichen Segen spendete Pfarrer Josef Kirchensteiner. Den Jugendlichen wünschte der Geistliche viel Sinn für Fair Play und ein umsichtiges und kameradschaftliches Miteinander.

Im harten Winter mit dem Bau begonnen

Einen kurzen Rückblick zur Entstehungsgeschichte gab Frank Fastl, als Gemeinderats- und MTV-Mitglied sowie als Leiter des Projekts Soccerbox. Nach einer langen Planungsphase sei im Januar der symbolische Spatenstich erfolgt. Die Bauphase habe im harten Winter begonnen, dem ein sehr feuchter Frühling gefolgt sei. „Der See stand kurz vor dem Sportgelände.“ Nach dem Hochwasser hätten die Bauarbeiten trotz Mückenschwärmen fortgesetzt werden müssen. Und als die Soccerbox fast fertig war, sei noch ein heftiger Sturm mit Hagelschauer darüber hinweggefegt.

Zwei Workshops vor den Ferien

Die Gemeinde übernimmt laut Fastl 50 Prozent der Kosten. „Hinter dem Projekt steckt eine EU-Förderung von 45 Prozent. Dafür muss man mehr als einen Zettel ausfüllen“, sagte er. Einen Scheck über 10300 Euro gab es beim Eröffnungsfest von der Sparkassenstiftung. Wie Frank Fastl sagte, ist die Soccerbox ein erster Baustein und das Leuchtturmprojekt des Jugendbeteiligungsprozesses der Leader Aktionsgruppe Ammersee. Ziel sei es, weitere selbstverwaltete Projekte aus Kultur und Sport für die Jugend zu schaffen. Noch vor den Sommerferien sollen zwei Workshops stattfinden, um die Jugendlichen bei der Verwaltung der Soccerbox zu unterstützen und weitere Ziele zu formulieren.

Wichtig sei es, so Fastl, dass sich die Jugend in Dießen wieder eine offizielle Stimme gebe, indem ein Jugendbeirat gewählt werde. Der Gemeinderat sei bereit, weitere Projekte, wie zum Beispiel einen Skate- oder Grillplatz, auch in den Ortsteilen, zu fördern und benötige einen Ansprechpartner. Bürgermeister Herbert Kirsch beglückwünschte den MTV und die Leader Aktionsgruppe Ammersee dafür, trotz bürokratischer Hürden nicht die Flinte ins Korn geworfen zu haben.

Freestyle-Show als Höhepunkt

Nach dem offiziellen Teil wurde gekickt und gefeiert. Höhepunkte des Festprogramms waren die Freestyle-Football-Show des Dießener Ballartisten Patric Beausencourt und natürlich das spannende Eröffnungsspiel der ambitionierten G-Jugend des MTV.

